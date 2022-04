Ciclismo, la Parigi-Roubaix donne è italiana: il trionfo di Elisa Longo Borghini

L’attacco, a 30 km dal traguardo, il distacco dalle avversarie e l’ingresso nel Velodromo di Roubaix per i 400 metri di applausi, lacrime e gloria. È tutta azzurra la vittoria della seconda edizione della Parigi-Roubaix femminile: l’ennesimo capitolo della grande storia del ciclismo porta il nome di Elisa Longo Borghini.

Con tenacia e determinazioni Borghini si porta a casa quello che è stato definito l’Inferno del Nord: 124 km di percorso, conosciuta anche come “la Corsa di Pasqua”.

Una competizione che torna a svolgersi in primavera: due anni fa venne cancellata a causa della pandemia, mentre nel 2021 si svolse in autunno.

Quella della campionessa italiana in carica è stata una prova eccelsa: decisa la sua fuga, con la quale ha sgretolato il gruppo di testa, raggiungendo un ritmo che nessuna avversaria è riuscita a mantenere.

Gli ultimi chilometri poi in solitaria, con gli ultimi metri fatti di urla e braccia alzate al cielo per quello che è il suo trentesimo successo in carriera.

Per la 30enne piemontese, che ha dominato sotto il sole il pavé della Parigi-Roubaix in 3 ore, 10 minuti e 54 secondi, si tratta di un altro grande successo nelle Classiche, dopo il Giro delle Fiandre, il Trofeo Alfredo Binda, lo Strade Bianche e il GP de Plouay.

Al secondo gradino del podio è salita, invece, la campionessa belga Lotte Kopecky, mentre al terzo Lucinda Brand.

Al quinto posto si piazza Marta Cavalli, che conferma la sua ottima condizione dopo la vittoria nell’Amstel Gold Race.

Squalifica, invece, per la campionessa del mondo Elisa Balsamo, sanzionata per essere stata trainata dall’ammiraglia mentre rientrava in gruppo dopo una foratura sul pavé.

L’entusiasmo e la gioia di Elisa Longo Borghini, a fine gara, è tutto racchiuso nelle sue parole: “Tutto questo è fantastico. Non è stato un periodo facile quello che mi ha avvicinato a questa corsa. Ho preso antibiotici e alla vigilia avevo comunicato alla squadra che non me la sentivo di venire alla Roubaix, non volevo fare la comparsa”, ha detto.

“La squadra invece ha insistito perché io fossi presente. ‘Tu vieni perché puoi vincere’ mi hanno detto. E così è stato. È fantastico. Un risultato straordinario che voglio condividere con la mia famiglia, con il mio fidanzato Jacopo Mosca. Un grazie particolare alla mia squadra, la Trek Segafredo”, ha concluso la campionessa.