Cile, condannati 8 ex agenti del regime di Pinochet per la tortura e l'uccisione di due dissidenti

La Corte d'Appello di Santiago del Cile ha condannato ieri otto ex agenti del “Comando congiunto”, l’organismo operante durante la dittatura cilena (1973-1990) per la ricerca e l'uccisione degli oppositori, per il reato di associazione per delinquere e rapimento qualificato ai danni di Miguel Ángel Rodríguez Gallardo e Alonso Fernando Gahona Chávez, militanti comunisti, uccisi nel 1975.

Il tribunale, riferisce Radio U Chile, ha inflitto pene fra cinque e dieci anni di carcere, confermando in questo modo la sentenza di primo grado inflitta a Otto Silvio Trujillo, Fernando Zúñiga, Manuel Muñoz, Juan Francisco Saavedra, Fernando Zúñiga, Sergio Contreras, Emilio Mahias e Gonzalo Hernández. I corpi delle due vittime Rodríguez Gallardo e Gahona Chávez, precisa l'emittente cilena, non furono mai ritrovati.

L'avvocato dell'accusa, Nelson Caucoto, si è rallegrato per la sentenza: “È stata fatta giustizia – ha spiegato – perché sono stati definitivamente condannati agenti che operavano per lo Stato e che hanno commesso crimini contro l'umanità”. Rodríguez era un tornitore meccanico, membro del Partito comunista, e fu arrestato nell'agosto del 1975, sottoposto a tortura e assassinato. Presumibilmente il suo corpo è stato bruciato alla periferia di Santiago. Chávez era invece un impiegato municipale, anche lui membro del Partito comunista. Fu arrestato nel settembre 1975 e sottoposto a tortura. Si ritiene che il suo corpo sia stato gettato in mare.