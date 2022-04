Cina, è record di nuovi contagi dal picco di Wuhan, Shanghai in lockdown

Con 13.146 nuovi casi di Covid-19 la Cina segna un nuovo record dopo il picco raggiunto nella prima ondata pandemica due anni fa quando il virus si diffuse a Wuhan. Si tratta di "1.455 pazienti con sintomi" e "11.691asintomatici", mentre "non sono stati segnalati nuovi decessi", ha affermato la Commissione sanitaria nazionale in un comunicato, con la variante altamente contagiosa di Omicron che si è diffusa in più di una dozzina di province cinesi.

Nell'area di Shanghai, 25 milioni di persone sono costrette al confinamento: lì si concentra circa il 70% dei nuovi contagi. Diverse decine di milioni di cinesi sono in lockdown anche nel nordest del Paese, culla dell'industria automobilistica.

La Cina, dove il coronavirus è stato rilevato per la prima volta alla fine del 2019, è uno degli ultimi paesi al mondo a praticare una politica "zero Covid" volta a prevenire l'emergere di nuovi casi attraverso lockdown draconiani, test di massa, isolamento sistematico delle persone infette e parziale chiusura delle frontiere.

Gli abitanti di Shanghai iniziano però a mal tollerare le rigide misure di sicurezza imposte dalle autorità tanto che online sono presenti molti video di denuncia. “Nessuno si è mai opposto al lockdown di Wuhan del 2020, invece a Shanghai la ”resistenza" è palpabile, essendoci un alto numero di asintomatici", ha scritto su twitter Dali Yang, professore di scienze politiche all'Università di Chicago. I positivi vengono prelevati e portati nel più grande centro di quarantena della città, lo Shanghai New International Expo Center, dove vengono costantemente monitorati.