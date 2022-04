La Cina inaugura un nuovo servizio di treni merci verso l'Europa evitando la Russia

Xi'an, capitale della provincia dello Shaanxi nella Cina nord-occidentale, ha lanciato un nuovo servizio di treni merci verso l'Europa che attraversa il Mar Caspio e il Mar Nero tramite il trasporto combinato treno-mare. Diversi paesi dell'Europa centrale e orientale possono essere raggiunti tramite questa nuova rotta di trasporto ferroviario-marittimo. Il primo treno su questa tratta, carico di merci come attrezzature sportive, vestiti e biancheria da letto, è partito mercoledì scorso dal porto internazionale di Xi'an.

Il treno attraverserà Kazakistan, Azerbaigian, Romania, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, per poi raggiungere Mannheim in Germania, coprendo una distanza totale di 11.300 km. La nuova rotta copre paesi e regioni che in passato hanno visto raramente servizi di treni merci Cina-Europa, aprendo nuovi mercati per le imprese nazionali e internazionali, ha affermato Yuan Xiaojun, direttore generale della Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd., aggiungendo che il percorso offre anche una nuova opzione di trasporto per le imprese commerciali e logistiche nazionali e internazionali.

"Il nuovo servizio ferroviario ha migliorato l'efficienza del trasporto e risparmiato sui costi di trasporto per le imprese. Nella situazione attuale, rappresenta una nuova opportunità per la nostra azienda di stabilizzare le esportazioni", ha affermato Jia Min, manager di una società di logistica internazionale a Xi'an.

Al momento, Xi'an ha 16 rotte principali di treni merci verso l'Europa, che passano attraverso 45 paesi e regioni. Nel primo trimestre dell'anno, Xi'an ha lanciato un totale di 790 treni merci verso l'Europa.

L’obiettivo è di collaudare le esportazioni cinesi verso l’Europa, superando la Russia e Bielorussia sotto sanzioni occidentali, ma anche il territorio dell’Ucraina, un paese in guerra.