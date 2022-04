Cingolani: "Serve un tetto europeo ai prezzi del gas"

Il ministro Cingolani interviene sulla crisi ucraina ritornando sulla “madre di tutte le battaglie”, ovvero l'imposizione di un tetto massimo al prezzo del gas importato dai paesi europei. L'Italia si è fatta promotrice a livello europeo, ma questo limite al costo del gas deve essere europeo, non può essere la scelta unilaterale di un singolo stato, perché "se mettessimo un price cap nazionale semplicemente gli esportatori direbbero ‘non vendiamo in Italia, non ci conviene’, mentre se fosse una cosa europea avrebbe più senso. L'Ue importa il 75% del gas mondiale, quindi ha più forza".

"La seconda cosa importante è disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica dal prezzo del gas", ha aggiunto Cingolani, perché quando l'energia è prodotta "con il gas ha senso, ma quando è fatta con le rinnovabili no". Cingolani pensa al fatto che l'energia rinnovabile “possiamo pensare di farla a livello nazionale" e quindi intervenire su quel prezzo direttamente, mentre sulla quota di energia prodotta con il gas è pensabile un intervento solo a livello europeo.

Secondo Cingolani, "noi paghiamo errori di lunga data. Abbiamo chiuso la produzione di gas nazionale su una spinta ecologista, pensando di inquinare di meno, ma abbiamo comprato dall'estero la stessa quantità di gas e alla fine non abbiamo fatto una cosa sana né ecologicamente né industrialmente. Ci siamo quindi legati a doppio filo ad un solo grande fornitura, la Russia" e risultati adesso sono sotto gli occhi di tutti. "Cercheremo, dunque, come sta facendo tutta l'Europa di diversificare le fonti. Rispetto ai partner europei abbiamo qualche vantaggio: abbiamo 5 gasdotti di cui 3 collegati dalle rotte sud ed est e lì il nostro operatore principale ha delle grandi attività e questo ci porta ad avere una possibilità di accesso più facile rispetto ad altri operatori di altri paesi europei".

Per quel che riguarda i due rigassificatori su nave, per i quali il governo ha dato mandato a Snam, il ministro ha assicurato: "garantiremo la massima velocità perché è fondamentale avere il primo rigassificatore nei prossimi mesi".