Cinque si dividono 50mila dollari per l’arresto del responsabile dell'attacco nella metro di NY

"I cittadini sono le persone per le quali lavoriamo ma qualche volta sono anche i nostri migliori alleati". Con queste parole, messe nero su bianco in un comunicato, il capo della polizia di New York, Keechant Sewell ha sottolineato l’importanza di piccoli dettagli che in situazioni come la sparatoria nella metro siano fondamentali.

Grazie a questi dettagli si è arrivati a catturare Frank James 62enne, afroamericano accusato di terrorismo dopo l'attacco della metropolitana in cui sono rimaste ferite 29 persone, di cui dieci colpite direttamente da lui.

All'interno della stazione quel giorno le telecamere non funzionavano e così la polizia ha offerto 50mila dollari a chiunque sia in grado di fornire informazioni che portino all'arresto del responsabile.

Si controllano i video dei testimoni, a caccia di indicazioni e per incrociare le informazioni a sua disposizione. I pezzi della ricostruzione iniziano ad incastrarsi.

Frank James viene identificato da un passante mentre era seduto a un McDonald's vicino dal luogo della sparatoria. L’uomo non ha opposto resistenza.

Ora dunque sono cinque le persone che si spartiranno la ricompensa da 50mila dollari.