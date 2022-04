Cipro ha avviato una procedura per privare della cittadinanza quattro miliardari russi

Cipro ha avviato una procedura per la privazione della cittadinanza di quattro miliardari russi e di 17 membri delle loro famiglie. Lo riporta il quotidiano "Fileleftheros" con riferimento alla decisione del governo del paese. Il motivo è stato l’applicazione delle sanzioni personali dell'Unione Europea contro uomini d'affari a causa della guerra con l'Ucraina.



Secondo il quotidiano cipriota, la cittadinanza sarà tolta a Mikhail Gutseriev, Alexander Ponomarenko, Vadim Moshkovich e Alexei Kuzmichev.

Prima dell'inizio della guerra con l'Ucraina, la versione russa della rivista Forbes stimava le loro fortune rispettivamente a 2,5, 2,9, 2,4 e 7,8 miliardi di dollari, per un totale di 15,6 miliardi. In precedenza, il presidente cipriota Nikos Anastasiades aveva affermato che il governo aveva consentito di privare della cittadinanza cipriota i quattro russi, ma i loro nomi non erano stati divulgati.



Secondo Reuters, 6.779 stranieri hanno ricevuto la cittadinanza cipriota nell'ambito del programma del passaporto d'oro, ossia l’acquisizione della cittadinanza cipriota in cambio di ingenti investimenti nell’economia del paese, di cui 2.886 sono cittadini russi. Ora le autorità cipriote stanno controllando circa 1.100 persone che hanno ottenuto la cittadinanza del paese in cambio di investimenti, per violazioni legate alla guerra in Ucraina, scrive Fileleftheros.



In precedenza, l'Unione europea aveva chiesto di privare del documento i russi inseriti nell'elenco delle persone sottoposte alle sanzioni che hanno ottenuto la cittadinanza cipriota. Il programma del passaporto d'oro, cittadinanza in cambio degli investimenti, è stato bloccato a causa di numerose violazioni e del rilascio di documenti dell'UE a persone sospettate di corruzione e di altri reati.