Civitavecchia, un uomo di 32 anni ha tentato di uccidere una sedicenne conosciuta sui social

Un incontro nato sui social e finito male. Un 32enne è stato arrestato a Civitavecchia per tentato omicidio. La vittima dell'aggressione ,una ragazza di 16 anni. I due si erano conosciuti sui social e avevano deciso di passare il week end insieme in un b&b. L' uomo è stato bloccato mentre tentava di gettare la ragazza dal balcone. I carabinieri della stazione di Civitavecchia lo hanno arrestato dopo che i genitori della giovane avevano chiamato in stato di forte agitazione il 112 affermando che la figlia si trovava in pericolo. Quando la pattuglia dell'Arma è arrivata alla struttura ricettiva, l'attenzione dei militari è stata immediatamente attirata dalle urla della giovane: era aggrappata disperatamente alla ringhiera del balcone mentre l'uomo stava cercando di sollevarla di peso e gettarla oltre il parapetto. Alla vista dei carabinieri, il 32enne ha immediatamente desistito dal proprio intento, liberando per qualche istante la giovane che è così riuscita ad aprire loro la porta d'ingresso della stanza. La ragazza è stata portata al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia. L'uomo, in palese stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di seguire i militari in caserma, ha distrutto vari suppellettili della camera costringendo i militari a contenerlo fisicamente. E' stato portato in caserma e, d'intesa con la Procura della Repubblica di Civitavecchia, è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli. All'esito dell'udienza di convalida, il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 32enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da lei frequentati.