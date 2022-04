Mascherine, il Codacons: per l'acquisto ogni italiano ha speso in totale circa 390 euro

Mentre si avvicina l'addio alle mascherine in moltissimi ambiti a partire dal prossimo 1 maggio, il Codacons diffonde oggi i dati su quanto questo dispositivo di protezione sia costato ai cittadini italiani.

“Abbiamo provato a calcolare il costo sostenuto dalla collettività per l'acquisto delle mascherine (chirurgiche eFfp2) in farmacia, supermercati e negozi, nel periodo che va da marzo 2020 ad oggi - spiega l'associazione - 26 mesi durante i quali questo dispositivo di sicurezza ci ha accompagnato quotidianamente e protetto, ma che ha rappresentato anche una spesa non indifferente per le famiglie. Considerata una stima prudenziale di spesa pari a 0,50 euro al giorno a cittadino per l'utilizzo di chirurgiche e Ffp2, dall'inizio dell'emergenza Covid ad oggi ogni italiano ha speso in totale circa 390 euro per l'acquisto delle mascherine” così dall'analisi del Codacons.

"Ipotizzando una platea potenziale di 50 milioni di italiani che ogni giorno hanno utilizzato il Dpi, si arriva ad una spesa complessiva pari a 19,5 miliardi di euro. A tale conto va aggiunta la spesa sostenuta dallo Stato per l'acquisto di Dpi, pari a circa 4,3 miliardi di euro tra il 2020 e il 2022 finanziati con soldi pubblici e, quindi, ricorrendo sempre alle tasche dei cittadini, per un conto totale che sfiora i 24 miliardi di euro (23,8 mld)".