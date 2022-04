Colpo della Salernitana al Marassi: Samp battuta 2-1. L'Udinese travolge l'Empoli 4-1

Sampdoria-Salernitana 1-2

Le reti di Fazio e Ederson a inizio gara consentono alla Salernitana di espugnare Marassi e conquistare tre punti che tengono ancora in vita il sogno salvezza. Brutta sconfitta in casa per la Sampdoria a cui non basta il decimo centro stagionale di Caputo.

Avvio di gara arrembante dei granata: dopo 6 minuti la Salernitana è già avanti 0-2. Sul primo angolo del match, battuto da Mazzocchi, irrompe con un terzo tempo imperioso Fazio che sovrasta Bereszynski e fulmina Audero. La Samp è in bambola e dopo appena 120 secondi Ederson raccoglie a centrocampo una sponda di Djuric e punta la porta da sinistra: nessun blucerchiato sta dietro al brasiliano che arriva a tu per tu con il portiere e lo batte siglando il primo gol in Serie A.

Per vedere una reazione dei padroni di casa bisogna aspettare qualche minuto di assestamento. Alla mezz'ora brivido per gli ospiti su una bella girata di poco a lato di Quagliarella, partito però da posizione irregolare. L'occasione è il segnale che la Sampdoria è viva e infatti non bisogna aspettare molto per il gol dell'1-2: contrasto al limite dell'area tra Sensi e Coulibaly, sul rimpallo è fortunato Caputo che si trova solo davanti a Sepe e lo buca con un violento rasoterra. Nel finale di tempo tanta vivacità. Due occasioni per la Salernitana con Bonazzoli e Ederson che non vanno molto lontani dal bersaglio. Sull'altro fronte Quagliarella manca il tap-in sugli sviluppi di una pericolosa mischia in area granata.

Nella ripresa i campani abbassano il baricentro e lasciano il pallino del gioco agli avversari. Sterili però gli attacchi della Sampdoria. Giampaolo mette Sabiri al posto di un acciaccato Quagliarella. Nicola rinuncia a Bonazzoli e Ederson, dentro Ribery e Kastanos. Proprio il cipriota ci prova subito dai 30 metri ma la conclusione termina a lato. La Salernitana perde per infortunio Sepe (tra i pali va Belec) e nel finale anche uno stremato Ranieri (dentro Gagliolo) mentre in vista del recupero con l'Udinese ci sono brutte notizie portate dalle ammonizioni dei diffidati Djuric e Mazzocchi che quindi salteranno il prossimo match.

La Sampdoria ritrova dopo 6 mesi Damsgaard in campo negli ultimi minuti in cui i blucerchiati producono un forcing poco pericoloso. Da segnalare solo un colpo di testa sul primo palo di Caputo che raccoglie un invitante cross di Candreva ma non riesce a trovare lo specchio. Al triplice fischio, mentre esplode la festa granata, Marassi contesta i giocatori di casa che vanno a scusarsi sotto la curva.