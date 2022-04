Come nei film. L'uomo con 32 microchip sotto pelle che paga avvicinando la mano al pos

“Le reazioni dei cassieri quando pago qualcosa in un negozio o al ristorante non hanno prezzo”, dice Patrick Paumen, una guardia di sicurezza olandese di 37 anni. Il signor Paumen, che si definisce un “biohacker”, non ha bisogno di usare una carta di credito, né di aprire il portafoglio per pagare qualcosa. Semplicemente, gli basta posizionare la mano sinistra vicino al lettore di carte contactless e l'operazione va a buon fine. Questo perché nel 2019 si è fatto impiantare un microchip sotto la pelle, una procedura “fastidiosa” quanto un pizzicotto, dice.

Questa tecnologia è nota dal 1998, ma è solo nell'ultimo decennio che è disponibile in commercio. Quello di Paumen è un caso estremo visto che di microchip ne ha ben 32, tra cui alcuni dedicati “all'apertura” delle porte. "La tecnologia continua a evolversi, quindi continuo a collezionarne sempre di più. Non vorrei vivere senza di loro", dice in un'intervista alla Bbc, aggiungendo di non avere preoccupazioni nè per la sicurezza nè per la privacy. "Gli impianti - spiega - contengono lo stesso tipo di tecnologia che le persone utilizzano quotidianamente. Dai telecomandi per aprire le porte, alle carte bancarie o quelle per il trasporto pubblico".

Secondo un sondaggio della Bbc, condotto su 4.000 europei, il 51% degli intervistati prenderebbe in considerazione l'idea dell'installazione di un chip sotto pelle. La prima azienda a vendere chip di pagamento è stata l'anglo-polacca Walletmor.

"L'impianto può essere utilizzato per pagare un drink sulla spiaggia di Rio, un caffè a New York, un taglio di capelli a Parigi o nel negozio di alimentari sotto casa", dice il fondatore e amministratore delegato Wojtek Paprota. “Può essere utilizzato ovunque siano accettati pagamenti contactless”.