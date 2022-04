Si rompono i riflettori e Trump commenta: sono i comunisti. Nuovo comizio show per l'ex presidente

"Biden non ha idea di cosa diavolo sta succedendo". Lo ha detto Donald Trump nel corso del comizio a Delaware, in Ohio, dove a maggio si voterà per le primarie statali. Il tycoon è stato raggiunto sul palco dal candidato al Senato J. Vance. Trump ha attaccato il presidente Joe Biden e scherzato sul fatto che il coniglio Bunny, presente accanto a Biden durante la festa pasquale alla Casa Bianca, era un "effettivo dell'amministrazione".



Trump ha ricordato ai suoi supporter che è importante eleggere i rappresentanti repubblicani per "far tornare di nuovo grande l'America", in un momento in cui il "Paese sta andando all'inferno". Parlando a Delaware, in Ohio, il tycoon ha poi attaccato i "radicali democratici che hanno scelto di stare al fianco del cartello della droga".



Il tycoon ha poi ricordato che i criminali "usano coltelli invece delle armi" perché "provocano più dolore". L'ex presidente, salutato dagli applausi dei sostenitori, ha lodato gli agenti in servizio alla frontiera con il Messico, definendoli "eroi" per il fatto che sono impegnati a combattere "gang di criminali" e del "cartello della droga".