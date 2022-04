Concluso l'esame degli emendamenti alla riforma del Csm, martedì l'approdo in Aula del testo finale

La Commissione Giustizia della Camera ha concluso le votazioni sugli emendamenti alla riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm. Dopo il parere delle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali, la Commissione Giustizia voterà il mandato al relatore (il Pd Walter Verini) alle 12,30. Il testo è atteso in Aula martedì prossimo 19 aprile.

In quella stessa data l’Associazione nazionale magistrati ha scelto (non casualmente) di convocare il proprio Comitato direttivo centrale per stabilire le iniziative di mobilitazione da assumere. Infatti, a detta dei magistrati, la riforma contiene norme punitive che stravolgono la Costituzione, le quali finiranno per ripercuotersi negativamente sul servizio offerto ai cittadini, accusano le toghe, ventilando il ricorso all'arma più forte, quella di uno sciopero. I punti critici riguardano le ultime novità introdotte, il fascicolo sulle performance del magistrato che sarà alla base delle valutazioni sulla professionalità, e un unico cambio di funzioni nella carriera tra giudici e pm, che appare alle toghe come una separazione di fatto delle carriere, senza procedere a una riforma costituzionale.

Intanto, il governo festeggia: l’accordo nella maggioranza ha retto, nonostante il ritmo a rilento del voto e la necessità di dover ricorrere a una seduta-fiume notturna, scelta resasi necessaria dallo stop ai lavori delle commissioni per la decisione dell’esecutivo di porre la fiducia sul Decreto bollette. Italia Viva ha confermato le sue posizioni di dissenso.

“Alla fine, tra difficoltà di vario genere, è uscito un testo che presenta innovazioni significative, che potranno aiutare a superare conservatorismi e autoreferenzialità della magistratura, contribuendo alla sua autorigenerazione. Al tempo stesso siamo riusciti a tutelare i principi - irrinunciabili e costituzionali - dell'indipendenza della magistratura, che alcuni emendamenti minacciavano, come quelli sul sorteggio e sulla responsabilità civile diretta. Ora l'aula voterà una riforma, dopo quelle del processo penale e civile, che potrà aiutare la giustizia italiana ad essere più giusta, efficace, europea”: con queste parole il deputato Pd Walter Verini, relatore della riforma, ha commentato la fine delle votazioni sugli emendamenti al testo.