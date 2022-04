"Condotta inappropriata": stop alle riprese di un film con Bill Murray

Sono state sospese da Searchlight Pictures le riprese di un film con Bill Murray, accusato di avere avuto un comportamento inappropriato sul set. L'attore 71enne stava girando Being Mortal , film d'esordio di Aziz Ansari, che è anche protagonista con Seth Rogen.



Secondo quanto riferito dai media americani, Searchlight Pictures ha inviato una lettera al cast e alla troupe, spiegando lo stop: "Sappiamo che siete tutti preoccupati per i recenti ritardi nella produzione e vogliamo darvi un aggiornamento. Alla fine della scorsa settimana, siamo stati informati di un reclamo e l'abbiamo immediatamente esaminato. Dopo aver valutato le circostanze, è stato deciso che la produzione non può continuare in questo momento".



È stata aperta un'inchiesta e non è ancora chiaro se Murray verrà escluso dal cast e se verrà sostituito. Le riprese, iniziate a fine marzo, erano già ben avviate. Non si conoscono ancora i particolari dell'incidente.



Murray è una delle star più amate del cinema americano, ma l'attore di "Ricomincio da capo" e "Ghostbuster" ha già avuto problemi su altri set. Nel 2000 mentre girava Charlie’s Angels,” Lucy Liu si lamentò per essere stata insultata.