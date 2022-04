Record di contagi a Shangai, in arrivo un esercito di 30mila operatori sanitari e 2mila soldati

Un esercito di infermieri e di soldati sta arrivando in queste ore a Shanghai, la megalopoli cinese in lockdown dallo scorso 28 marzo.

Con oltre 13.000 casi e 26 milioni di persone costrette al confinamento, la città ha registrato ieri il più alto numero di positivi dall’inizio della pandemia. La notizia arriva dal governo locale che ha certificato 13.354 casi. Domenica erano 9.006. Secondo le fonti ufficiali 13.086 sono contagi asintomatici. Dati inammissibili, per la politica di tolleranza zero del governo di Xi Jiping.

Oltre ad un lockdown draconiano, in cui sono stati sospesi pressoché tutti i servizi, trasporto pubblico compreso, sono arrivati nella città cinese quasi 48 mila operatori sanitari da tutto il Paese insieme a circa 2 mila soldati per tirare su un programma di test a cui sottoporre l’intera area metropolitana. Le immagini della Reuters documentano il loro arrivo negli aeroporti, valigie alla mano e quindi completamente isolati lungo le strade per non contrarre il virus, ma pronti a portare a termine il proprio lavoro.

Per tutti loro un unico obiettivo: sottoporre al test ogni singolo cittadino, con interventi capillari al punto di bussare casa per casa, sin dalle prime luci dell’alba, per completare l’operazione a tappeto e il prima possibile. Chi risulta positivo al covid deve essere allontanato dai conviventi negativi e confinato. Per questo intere aree della città sono state convertite in ospedali, così come palestre e intere palazzine confiscate per porre i contagiati isolati sotto quarantena.

L’approccio non incontra però il favore della popolazione della città, particolarmente critica nei confronti di una politica che intende separare i neonati e i bambini piccoli dai genitori se risultano positivi al Covid-19.

Ma le proteste valgono zero: lo scorso sabato la polizia di Shanghai ha fatto sapere che chiunque si rifiuti di sottoporsi al test covid senza alcuna ragione giustificabile sarà sottoposto a procedimento amministrativo o penale.

In Cina quasi il 90 per cento della popolazione ha concluso il ciclo vaccinale contro il Covid-19. Lei Zhenglong, funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale, ha precisato che al 31 marzo, più di 3,27 miliardi di dosi di vaccino anti Covid-19 sono state somministrate in tutta la Cina continentale mentre oltre 1,24 miliardi di persone sono state completamente vaccinate. Secondo Lei sono stati immunizzati circa 224 milioni di cittadini di età superiore ai 60 anni e di questi, oltre 212 milioni hanno completato il ciclo vaccinale mentre più di 143 milioni di persone hanno ricevuto le dosi booster.

Il livello di attenzione rimane quindi molto alto su quella che risulta essere uno degli hub finanziari più importanti della Cina e di tutto il mondo: la megalopoli è sede di molte società finanziarie internazionali nonché del porto più grande della repubblica popolare cinese.