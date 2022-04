Continua la scia di sangue in Cisgiordania, un altro palestinese ucciso durante un controllo

Continua la scia di sangue nei territori tra Israele e Cisgiordania, a pochi giorni dall'inizio del mese di Ramadan, sono oramai tre settimane di fuoco incrociato tra le forze israeliane e quelle palestinesi. Stamane è rimasto ucciso un palestinese di 40 anni, fermato da un agente a un posto di blocco ad Ashkelon, a sud di Tel Aviv. L'uomo nativo di Hebron (Cisgiordania), aveva estratto il coltello e aveva ferito il poliziotto che ha reagito, invece, sparandogli e uccidendolo. Lo rende noto la polizia israeliana secondo la quale l'ufficiale sarebbe stato "ferito in modo non grave", alla testa, è poi stato ricoverato in ospedale. La vittima, secondo quanto riferisce "Ha"aretz', si trovava in Israele senza permesso. Stando a quanto riferito dalla polizia, l'ufficiale ha visto una persona sospetta nei pressi di un cantiere e l'ha avvicinata per chiedergli informazioni. Durante il controllo, l'uomo ha estratto un coltello ed ha colpito l'ufficiale che ha, quindi, aperto il fuoco uccidendo il suo aggressore. Secondo la polizia si sarebbe trattato di "un attentato terroristico". Nella città di Hebron, dove la sorveglianza militare è enorme, vivono circa 1.000 coloni ebrei tra 200.000 palestinesi. Domenica scorsa due donne sono state uccise dalle forze di sicurezza israeliane: una alla Tomba dei Patriarchi di Hebron, dopo che aveva ferito al collo con un coltello un ufficiale israeliano, e l'altra a Hussan vicino Betlemme dopo che soldati che presidiavano un posto di blocco avevano avuto la sensazione che stesse per aggredirli.

(Ansa) I membri delle forze di sicurezza nazionali palestinesi portano il corpo del palestinese Muhammad Ali Ghoneim durante il suo funerale nella città di Al-Khader, in Cisgiordania

Le forze israeliane hanno affermato di aver lanciato una terza giornata di operazioni intorno alla città di Jenin, in Cisgiordania, a seguito dei pesanti scontri a fuoco degli ultimi giorni. La tensione è aumentata vertiginosamente da quando una serie di attacchi palestinesi in Israele ha causato la morte di 14 persone nelle ultime tre settimane. Cadono giovanissimi sostenitori di Al Fatah: a Jenin è morto il 17enne Muhammad Zakarna, che era rimasto ferito domenica in uno scontro a fuoco con militari. Ad al-Khader vicino Betlemme i soldati hanno colpito a morte un altro palestinese di 20 anni, che aveva scagliato bottiglie incendiarie verso automobili in transito. Mohammad Ghneim, questo il nome del giovane, sepolto ieri a Betlemme con tutti gli onori. Secondo la Maan, il feretro è stato accompagnato da sostenitori di al-Fatah, alla presenza di miliziani incappucciati della stessa organizzazione. Uno sciopero generale è stato osservato in città durante i suoi funerali.

(Ansa) I palestinesi trasportano il corpo di Mohamed Zakarneh durante il suo funerale nella città di Jenin, in Cisgiordania