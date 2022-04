Controesodo di Pasqua: dove e quando è previsto il traffico più intenso

La fine delle festività pasquali coincide anche con il tradizionale controesodo delle vacanze. Il traffico su strada è infatti destinato ad aumentare nelle prossime ore.

Secondo Autostrade per l'Italia, il traffico sarà sostenuto a partire da questo pomeriggio e i disagi potranno protrarsi per tutta la giornata di domani, martedì 19 aprile.

Molti italiani si sono spostati al sud in questi giorni di festa per cui i tratti più critici dovrebbero essere le principali direttrici che conducono a nord, come la A1 e la A14.

Per agevolare gli spostamenti, Autostrade per l’Italia ha fatto sapere di aver messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede, tra l’altro, la rimozione dei principali cantieri nei tratti interessati affinché tutte le corsie risultino disponibili.

Inoltre è previsto uno stop dei mezzi pesanti fino alle 22 di stasera e dalle 9 alle 14 di domani.

Il traffico non dovrebbe aumentare a causa del meteo. Grazie a un campo di alta pressione la giornata di oggi dovrebbe essere soleggiata un po' ovunque e il tempo dovrebbe rimanere in prevalenza stabile anche domani.

Autostrade per l'Italia consiglia in ogni caso di verificare le condizioni di viabilità subito prima di partire, così da essere più aggiornati possibile.

Sono previsti inoltre anche spostamenti con i mezzi pubblici. Complice anche il caro carburante, per il periodo di Pasqua si registra un forte balzo del numero dei passeggeri. Qualche giorno fa Trenitalia ha fatto sapere che attendeva un numero di viaggiatori sei volte più grande rispetto al periodo di Pasqua del 2021. Per gli spostamenti sui treni regionali, si prevedono 3,5 milioni di viaggiatori.