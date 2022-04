Coppa Italia, la Juventus batte la Fiorentina 2-0 e va in finale con l'Inter

La Juventus raggiunge l'Inter nella finale di Coppa Italia 2022. I bianconeri, nella semifinale di ritorno all'Allianz Stadium contro la Fiorentina, hanno battuto i viola 2-0. Niente da fare per i ragazzi di Italiano, partiti con lo svantaggio dello 0-1 rimediato in andata al Franchi e da subito all'attacco con un iniziale dominio di campo, già dalla seconda mezz'ora recuperato dai padroni di casa.

A sbloccare Federico Bernardeschi già al 31' dopo un errore evitabile della difesa fiorentina, raggiunto per un minuto dal raddoppio di Rabiot nella ripresa al 70', gol poi annullato per fuorigioco dopo il ricorso al Var.

Sul finire della partita entra anche Giorgio Chiellini, accolto da un boato degli spettatori, per sostituire Bernardeschi. Per i toscani ci prova Nicolas Gonzalez nel primo minuto di recupero con un tiro spettacolare verso la sinistra della porta ma un Perin in grande forma stasera respinge il tentativo.

Sarà poi Danilo, su regalo di Cuadrado che per una volta non finalizza, a chiudere definitivamente i conti al 94', 2-0 e ora c'è l'Inter, finale all'Olimpico l'11 maggio.