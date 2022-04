Coppa Italia, stasera Inter e Milan si giocano l'accesso alla finale

Neanche il tempo di chiudere la giornata di campionato, che il calcio torna in campo. Questa sera, infatti, alle 21 a Milano la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una sfida che ha un valore triplice.

Oggi Inter e Milan si giocano l'accesso alla finale di Coppa Italia. La partita di andata, il 1 marzo scorso, si è chiusa 0-0.

Un derby è sempre un derby. Una partita sempre speciale. Ma questa volta lo sarà ancor di più perché sarà la prima con lo stadio al 100% della capienza dopo i 2 anni di black-out per il covid. L'ultima risale al 9 febbraio 2020, pochi giorni prima del primo caso covid in Italia, e sugli spalti arrivarono 75mila persone. Mentre nella semifinale di andata, il 1 marzo scorso, gli spettatori furono poco più di 50mila, ma ancora erano in vigore le restrizioni.

Questa volta, però, è anche una sfida tra le due squadre che si stanno giocando la corsa per lo scudetto. Dopo l'autoeliminazione del Napoli dallo sprint per la vittoria del campionato, quest'anno la conquista del tricolore è una questione tutta milanese.