I BTS devono fare il servizio militare? C'è chi dice no

Secondo la legge, solo i vincitori di medaglia dei Giochi Olimpici e Asiatici e i musicisti classici vincitori di premi riconosciuti a livello mondiale sono esentati o autorizzati a svolgere un servizio pubblico alternativo. È il caso di Cho Seong-jin , il primo pianista coreano a vincere l'International Chopin Piano Competition, e dell'attaccante del Tottenham Son Heung-min . Il calciatore, per esempio, ha prestato servizio per tre settimane dopo aver ottenuto un'esenzione, insieme ai suoi compagni di squadra coreani, dopo aver battuto il Giappone vincendo l'oro ai Giochi asiatici del 2018.

La Corea del Sud è un paese “ancora tecnicamente in guerra” con il Nord, che ha recentemente ripreso i lanci di prova di missili balistici a lungo raggio, ed esiste una coscrizione obbligatoria in base alla quale i maschi tra i 18 e i 28 anni sono inquadrati nelle forze armate, per un periodo che varia, a seconda della specializzazione militare, dai 18 ai 21 mesi. Dopo la fine del servizio attivo, i soldati sono piazzati in una riserva ma devono prendere parte a tre giorni di esercitazioni militari all'anno per cinque anni.

Adesso che Jin di anni ne sta per compiere 30 (festeggia a dicembre), il dibattito torna ad animare le prime pagine dei giornali. Non si tratta solo di una questione sentimentale. I BTS generano entrate preziose per l'economia sudcoreana e hanno contribuito a trasformare il Paese in una superpotenza culturale . D'altro canto, la leva obbligatoria è considerata una tappa indispensabile nella vita di ogni uomo per un popolo che avverte la pressante minaccia perenne del vicino di casa.

Era il 2020 quando l'Assemblea nazionale sudcoreana approvò la legge "salva-BTS" , una norma che consente agli artisti pop di fama di rimandare il servizio militare obbligatorio al compimento dei 30 anni. Il provvedimento prese il nome dalla band di pop coreano più famosa del mondo per via di Jin , il membro più anziano del gruppo, che, con i suoi 28 anni, sarebbe dovuto partire a giorni per la leva che, a seconda delle forze scelte, può durare fino a 2 anni, seguito a ruota da Suga .

La norma "salva BTS"

C'è poi l'eccezione introdotta nel 2020, una concessione del presidente uscente Moon Jae-in, che lascerà la Casa Blu a maggio, che consente alle pop star di rinviare il servizio militare fino all'età di 30 anni, previa autorizzazione del Ministero della Cultura.

I Bts hanno venduto più di 30 milioni di album in tutto il mondo e ottenuto due nomination ai Grammy dopo essere diventati la prima band di k-pop a raggiungere il numero 1 della classifica statunitense, con la loro canzone Dynamite. Tradotto in numeri: valgono più di 3,54 miliardi di dollari all'anno, una bella boccata di ossigeno per l'economia sudcoreana, secondo un rapporto del 2018 dello Hyundai Research Institute. Pari, scrive il Guardian, al contributo di 26 aziende di medie dimensioni. Sempre secondo lo stesso sondaggio che, però non tiene conto dei 114 milioni di fan che hanno seguito in piena pandemia il loro show online, la band ha portato nel 2017 in Corea del Sud oltre 800.000 turisti stranieri che l'hanno scelta come meta per amore dei magnifici sette.

Non c'è dubbio che la questione sarà tra le prime che il nuovo presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol si troverà ad affrontare. Intanto ha già promesso di aumentare gli stipendi militari dal momento che sono pur sempre "due anni di lavoro persi", come lamentano molti giovani.

Secondo i media, se si parla di BTS, la maggior parte dei sudcoreani è a favore dell'esenzione, una piccola parte però resta dubbiosa e chiede che siano definite regole chiare per valutare il “prestigio nazionale”. Senza contare che molti degli attori più noti di k-drama, l'altro fronte che smuove l'economia del Paese, sono spariti dagli schermi a loro tempo per "fare il proprio dovere" di bravi cittadini.

Il tempo stringe. Secondo la legge vigente, il cantante 29enne dei BTS Jin – il cui vero nome è Kim Seok-jin – dovrà presentarsi in servizio entro la fine di quest'anno, mentre gli altri sei membri, nati tra il 1993 e il 1997, hanno poco di più per concentrarsi sulle loro carriere. Senza contare poi che molte band non hanno resistito per due anni lontane dalle scene e si sono poi definitivamente sciolte.

I diretti interessati intanto tacciono. In passato sono sempre stati inflessibili nel servire il loro Paese. Intervistato dalla CBS, Jin disse: "Come coreano è naturale. Un giorno, quando il dovere chiamerà, saremo pronti a rispondere e a fare del nostro meglio".