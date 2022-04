Covid: in Italia 61.555 nuovi casi. In calo i ricoveri, stabili le intensive

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 61.555 nuovi casi, a fronte di 397.482 tamponi effettuati. 133 i decessi.

Ieri i casi erano stati 64.951 con 149 decessi e 438.375 tamponi. Nuovi contagi in calo anche rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si sono registrati 66.535 casi (venerdì 8 aprile).

Il tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) sale al 15.5%, contro il precedente 14.8% di ieri.

Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 10.399 pazienti, con una diminuzione di 96 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 419, con una diminuzione di 1 unità. In isolamento domiciliare si trovano 1.208.525 persone, 8.642 in meno nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 14.214.909 persone, in aumento di 70.895 unità.



Il totale delle persone attualmente positive in Italia è di 1.218.924, cioè 8.738 in meno rispetto all'ultimo rilevamento. I decessi sono 133 nelle ultime 24 ore per un totale di 161.469 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 15.595.302 (+61.555). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 397.482, cioè 40.893 in meno rispetto al giorno precedente.



Questi i dati relativi alle regioni:



Lombardia: 8.098 casi, 23 decessi

Lazio: 6.947 casi, 13 decessi

Campania: 6.679 casi, 6 decessi

Veneto: 6.325 casi, 7 decessi

Emilia-Romagna: 4.748 casi, 7 decessi

Puglia: 4.434 casi, 15 decessi

Toscana: 4.083 casi, 18 decessi

Sicilia: 3.705 casi, 16 decessi

Piemonte: 3.359 casi, 4 decessi

Abruzzo: 1.993 casi, 3 decessi

Marche: 1.922 casi, 5 decessi

Calabria: 1.858 casi, 5 decessi

Sardegna: 1.803 casi, 4 decessi

Liguria: 1.517 casi, 1 decesso

Umbria: 1.097 casi, 0 decessi

Friuli Venezia Giulia: 1.060 casi, 4 decessi

Basilicata: 619 casi, 1 decesso

P.A. Bolzano: 457 casi, 0 decessi

P.A. Trento: 421 casi, 1 decesso

Molise: 354 casi, 0 decessi

Valle d'Aosta: 76 casi, 0 decessi