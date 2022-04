"Cosa faresti se": Mahmood e Blanco si intervistano

Mahmood e Blanco, all’Eurovision Song Contest 2022, si esibiranno direttamente nella Finale del 14 maggio, perché l’Italia, oltre a essere Paese ospitante, fa parte delle Big 5. A Torino presenteranno la versione di “Brividi” da tre minuti, in rispetto del regolamento del concorso europeo. E di 3 minuti è anche l'intervista reciproca “Cosa faresti se” in cui i due cantanti si fanno domande a vicenda. Tra un sorriso e una battuta, raccontano qualcosa di sé, in attesa di arrivare sul palco del Pala Olimpico di Torino

La prima volta lo faranno, per la prima prova, giovedì 5 maggio dalle 16.15 alle 16.45 a cui seguirà una conferenza stampa.