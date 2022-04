Cosa sono i sistemi S-300 che la Slovacchia ha donato a Kiev

Il primo ministro slovacco Eduard Heger ha annunciato oggi che Bratislava ha donato all'Ucraina il suo sistema di difesa aerea S-300, di fabbricazione sovietica, ereditato dopo lo scioglimento della Cecoslovacchia nel 1993. "La nazione ucraina sta difendendo coraggiosamente il suo paese e anche noi. È nostro dovere aiutare, non rimanere fermi e ignorare la perdita di vite umane" causate dall'"aggressione della Russia", ha scritto su sui social network. "La donazione del sistema di difesa non significa che la Repubblica Slovacca sia diventata parte del conflitto armato in Ucraina", ha aggiunto in un successivo post il premier, oggi a Kiev con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell.

È il primo caso noto in cui uno stato invia un sistema di contraerea a Kiev dall'inizio dell'invasione. A marzo, Germania e Paesi Bassi avevano fornito a Bratislava tre batterie del sistema di difesa aerea Patriot, fabbricate negli Stati Uniti. Allora le autorità slovacche affermarono che sarebbero stati complementari, e non sostitutivi, dei suoi S-300, a cui avrebbe rinunciato solo in cambio di un ulteriore fornitura. Heger oggi fatto sapere che Bratislava riceverà una quarta batteria di Patriot la settimana prossima.

L'S-300 è uno dei moduli di difesa antiaerea a lungo raggio più diffusi al mondo. Superato nel 2007 dal nuovo sistema S-400 (che fu acquistato anche dalla Turchia, suscitando l'ira di Washington), l'S-300, entrato in servizio nel 1978, consente di abbattere aerei, missili da crociera e missili balistici e copre una distanza massima che, nelle versioni più recenti, arriva a 250 chilometri.



Questi sistemi contraerei sono noti per la loro capacità di tracciare e colpire i bersagli e ordinarli per priorità in piena autonomia. Possono seguire fino a cento bersagli in contemporanea e attaccarne trenta. Sono inoltre difficili da localizzare e distruggere in quanto i sistemi di lancio possono essere posti fino a 40 chilometri di distanza dalle piattaforme radar e di comando.

Queste caratteristiche hanno reso le batterie S-300 molto richieste in tutto il mondo: sebbene siano superati dagli S-400, gli S-300 costituiscono ancora un pilastro della difesa antiaerea di paesi Ue come Grecia e Bulgaria e altre nazioni come Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Cina, India, Egitto, Algeria, India, Iran, Venezuela, Vietnam e Siria, oltre che della stessa Ucraina.