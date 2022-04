Cosa succederà a Twitter nelle mani di Musk

La privatizzazione di Twitter, però, non è solo una questione personale . Non essendo quotata, la compagnia non dovrà più rispettare le stringenti comunicazioni sui dati trimestrali. Avrà quindi meno pressione da parte degli azionisti, che tendono a chiedere risultati di breve termine, e non sarà soggetta alle oscillazioni del mercato. Vuol dire, in sostanza, poter guardare a un'evoluzione di medio termine, senza preoccuparsi troppo di fatturato, utili e crescita degli utenti . Non è certo la prima volta che una società abbandona la borsa. L'anomalia sta nel fatto che a fare il grande passo non è una società d'investimento ma un uomo solo.

Diventare privati vuol dire essere più liberi da regole e vincoli. Twitter non sarà più sotto l'occhio della Security and Exchange Commission (l'autorità che regolamenta i mercati statunitensi). Le frizioni tra Musk e la commissione sono note: nel 2018, la Sec - proprio dopo l'annunciata e mai concretizzata privatizzazione di Tesla - aveva vietato a Musk di twittare senza un controllo preventivo per evitare che le sue dichiarazioni impattassero sul titolo di Tesla. Da allora, l'uomo più ricco del pianeta ha sempre fatto sapere cosa pensa della Sec. E lo ha fatto anche ieri, affermando che la commissione è "una marionetta senza vergogna".

Non saranno mai più come prima né il social network né la società che lo gestisce. Per "affrontare i cambiamenti di cui ha bisogno", aveva dichiarato il ceo di Tesla al momento della sua offerta, Twitter dev'essere una "compagnia privata". Fuori dalla borsa o nulla. Il primo cambiamento, ormai certo anche se non immediato, sarà questo: a breve Twitter non sarà più quotata .

Altro cambiamento: il board. Il consiglio di amministrazione è espressione dell'azionariato. Sarebbe quindi fisiologico un cambiamento, che potrebbe ripercuotersi anche sul ceo Parag Agrawal. Senza dimenticare la "variabile Musk". In un tweet del 18 aprile ha fatto sapere che, in caso di acquisto, la paga dei consiglieri di amministrazione sarebbe stata "zero". La composizione del board cambierà. E non solo per questione di stipendio. Musk, come sua abitudine e come sua facoltà, vorrà al tavolo di comando persone fidate e condiscendenti.

Sarà anche ceo? Guidare tre compagnie come Twitter, Tesla e Space X sarebbe un'impresa, ma non è escluso. D'altronde, la veste di proprietario unico in una compagnia privata lo rende un monarca che per comandare non ha bisogno di una targhetta fuori dalla porta.