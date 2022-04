Costa Rica, la "remuntada" di Chaves: al ballottaggio eletto nuovo presidente con quasi il 53%

L'economista Rodrigo Chaves, leader del Partido Liberación Nacional (Pln), è il nuovo presidente del Costa Rica. Chaves ha vinto il ballottaggio (secondo i sondaggi, considerato dall’esito incerto fin dall’inizio) con il 52,89% dei voti. Sarà lui il successore dell’uscente Carlos Alvarado. Lo ha reso noto il Tribunale supremo elettorale (Tse). Sulla base dello scrutino dei voti espressi nel 93,54% dei seggi, Chaves (60 anni) ha battuto l'ex presidente José Maria Figueres, 67 anni ed esponente del Partido Progreso SocialDemocrático (Ppsd), che ha ottenuto il 47,11% dei suffragi. Dopo la diffusione dei risultati ufficiali, Figueres si è congratulato con il suo avversario sottolineando che “da democratico come sono, sarò sempre rispettoso dei risultati ufficiali di una votazione”.

Per 30 anni dipendente della Banca mondiale, e per 184 giorni ministro delle Finanze del governo del presidente uscente Carlos Alvarado, Chaves ha avuto qualche momento di difficoltà in campagna elettorale quando i media hanno ricordato che su di lui pesavano accuse di molestie sessuali presentate da ben nove donne all'epoca della sua attività nell'organismo internazionale fra il 2008 e il 2013. Considerato un conservatore populista, il nuovo capo dello Stato aveva dichiarato in occasione del suo ultimo comizio prima del ballottaggio: “Il 3 aprile io vincerò e si tratterà di un'autentica rivoluzione nella storia di questo Paese. Ripuliremo la casa!”.

Le urne si erano aperte alle 6 locali (le 14 in Italia). Quella appena conclusa è stata l’elezione del 49esimo presidente della Repubblica. Oltre 3,5 milioni di elettori aventi diritto, le urne si sono chiuse alle 18 (ora locale). Arrivato secondo al primo turno (lo scorso 6 febbraio), Chaves è riuscito a rimontare lo svantaggio di quasi undici punti che lo divideva dal centrista Figueres. L'ultimo sondaggio, realizzato dal Centro de Investigación yEstudios Políticos (Ciep), lo dava persino in vantaggio di 3,4 punti su Figueres. Gli analisti avevano indicato nel folto gruppo degli indecisi, che una settimana prima del voto era di quasi il 20%, il cosiddetto ago della bilancia che avrebbe determinato la vittoria finale.