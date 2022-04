Covid: epidemia in lenta discesa, 64.951 casi e 149 morti

I nuovi casi di Covid oggi sono 64.951, sono quindi +2.914 rispetto a ieri (62.037), mentre facendo il confronto con giovedì scorso (69.596) siamo a -4.645, con una diminuzione su base settimanale del 6% circa. Assistiamo ormai da circa 2 settimane a una rallentamento dell'epidemia, una discesa continua ma almeno per ora non ‘ripida’, come verificabile sul nostro riepilogo generale.

Sul fronte del sistema sanitario, le terapie intensive sono in diminuzione (-29), ieri erano -14. Complessivamente siamo a quota 420. Gli ingressi del giorno sono 35. In diminuzione anche i ricoveri ordinari (-91), ieri -55 e 10.075 in tutto.

I decessi sono 149, poco meno dei 155 di ieri. Dall'inizio dell'epidemia i morti sono stati 161.336.

Sono 438.375 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in 24 ore, ieri erano 419.995. Il tasso di positività è al 14,8%, lo stesso rispetto al 14,8% del giorno precedente, come pure riguardo al medesimo 14,8% del 7 aprile. Giovedì scorso i tamponi erano 469.803.

Gli attualmente positivi sono ancora in discesa, 196 in meno (ieri -887), 1.227.662. in tutto. Di questi 1.217.167. sono in isolamento domiciliare. In totale sono 15.533.012 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia.

La Lombardia è la prima regione per numero di contagi (8.780), seguita da Lazio (7.200) e Veneto (6.861).