Covid: 75.020 nuovi casi e 166 morti nelle ultime 24 ore, intensive e ricoveri in leggera salita

I nuovi casi di Covid oggi sono 75.020 molti meno rispetto a ieri (99.848), mentre facendo il confronto con giovedì scorso (64.951) siamo a (+10.069), con un aumento su base settimanale del 18% per cento circa. Dopo i quasi 100mila casi di ieri che però venivano dopo 2 giorni di festività e di test Covid decisamente sotto la media, oggi registriamo molti meno casi rispetto a ieri ma tanti di più rispetto al giovedì della scorsa settimana. Difficile capire se oggi scontiamo ancora i pochi tamponi fatti nei giorni festivi o se assistiamo ad una salita della curva epidemica, sarà fondamentale, a questo proposito, osservare bene i dati dei prossimi giorni.

Sul fronte del sistema sanitario, le terapie intensive sono in leggera salita +2, ieri erano (-9). Complessivamente siamo a quota 415. Sono in leggera salita anche i ricoveri ordinari (+24), ieri (-16) e 10.231. in tutto.

I decessi sono 166, meno rispetto ai 205 di ieri. Dall'inizio dell'epidemia i morti sono stati 162.264.

Sono 446.180 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in 24 ore, ieri erano 610.600. Il tasso di positività è al 16,8%, leggermente superiore rispetto al 16,4% del giorno precedente, ben 2 punti in più 14,8% del 14 aprile. Giovedì scorso i tamponi erano stati 438.375.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Gli attualmente positivi tornano a salire, 15.913 in più (ieri -1.379), 1.222.813 in tutto. Di questi, 1.212.167 sono in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 59.916 (ieri 101.614) per un totale che sale a 14.549.360.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 9.678 contagi, seguita da Campania (+8.714), Lazio (+8.202), Veneto (+7.423) ed Emilia Romagna (+5.930).