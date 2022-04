Covid: 66.535 casi e 144 morti, prosegue il (lento) calo della curva epidemica

I nuovi casi di Covid oggi sono 66.535, sono quindi -3.061 rispetto a ieri (69.596), mentre facendo il confronto con venerdì scorso (74.350) siamo a -7.815, con una diminuzione su base settimanale del 11% circa. Aumentano le evidenze, come già nell'ultima settimana, di un rallentamento dell'epidemia, come verificabile sul nostro riepilogo generale.

Sul fronte del sistema sanitario, le terapie intensive sono in diminuzione (-9), ieri erano +5. Complessivamente siamo a quota 462. Gli ingressi del giorno sono 52. In salita invece i ricoveri ordinari (+24), ieri -83 e 10.102 in tutto.

I decessi sono 144, poco meno dei 150 di ieri. Dall'inizio dell'epidemia i morti sono stati 160.546.

Sono 442.029 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in 24 ore, ieri erano 469.803. Il tasso di positività è al 15,1%, leggermente superiore rispetto al 14,8% del giorno precedente, come rispetto al 14,4% del 1 aprile. Venerdì scorso i tamponi erano stati 514.823.

Gli attualmente positivi sono ancora in discesa, 3.449 in meno (ieri -20.801), 1.249.607 in tutto. Di questi 1.239.043 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 8.681 contagi, seguita da Campania (+7.224), Veneto (+6.928), Lazio (+6.849) e Puglia (+5.352). I casi totali dall'inizio della pandemia sono 15.173.707.