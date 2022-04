Covid: 18.380 nuovi contagi e 79 le vittime. Il tasso di positività sale al 17,4% (ieri al 15,6%)

Netto calo dei casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore con 18.380 contagi comunicati dal bollettino ministeriale contro i 51.993 del giorno prima e, soprattutto, i 28.368 di lunedì scorso.

I tamponi processati sono 105.739 (ieri 334.224) per cui il tasso di positività sale al 17,4% (+1,8% rispetto a ieri).

Diminuiscono leggermente i decessi: le vittime sono 79 rispetto alle 85 registrate ieri. Il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia diventa così 161.766.

Le terapie intensive salgono a 411 (+8, con 39 ingressi del giorno), i ricoveri aumentano di 182 (per un totale di 9.940).

I guariti sono 27.704 mentre per gli attualmente positivi si registra un decremento di 9.195 unità per un totale di 1.216.843 positivi. Di questi, 1.206.492 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi è l'Emilia Romagna con 2.916, davanti a Lazio (1.986), Campania (1.946), Veneto (1.673) e Lombardia (1.614). Il numero totale dei casi è 15.730.676.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.