Covid-19: la vaccinazione nei bambini efficace anche contro la variante Omicron

Messa ancora in discussione da molti genitori, la campagna vaccinale contro Covid-19 ha una efficacia significativa nei confronti dei bambini. Anche in una fase come questa, caratterizzata dall’elevata circolazione della variante omicron: in grado di provocare nuovi contagi e reinfezioni in persone già vaccinate. La doppia somministrazione del farmaco sviluppato da Pfizer-BioNTech è infatti in grado di ridurre in maniera rilevante i casi gravi di malattia nella popolazione pediatrica (5-11 anni). E, di conseguenza, il numero dei ricoveri. Un dato, quello che emerge da uno studio appena pubblicato sul «New England Journal of Medicine» , che certifica l’importanza della vaccinazione anche tra i più piccoli. E non solo come strumento per proteggere le persone fragili.

Covid-19: il vaccino è efficace anche contro Omicron

I ricercatori del Children’s Hospital di Boston e del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) hanno valutato la risposta all’infezione di 1.185 tra bambini (5-11 anni) e adolescenti (12-18 anni) ricoverati a causa di Covid-19 in 31 ospedali pediatrici tra luglio e febbraio scorsi. Ovvero: durante le ondate delle varianti delta e omicron. Due fasi distinte, dal momento che durante la prima la vaccinazione non era ancora autorizzata per i più piccoli. Al contrario di quanto invece accaduto da ottobre, negli Stati Uniti. E da dicembre, in Italia. Oltre 9 pazienti su 10 (con meno di 11 anni) ricoverati a causa della malattia provocata dal Sars-CoV-2 non erano vaccinati. E in un quarto dei casi avevano richiesto un un supporto vitale: compresa l’intubazione. Due i decessi registrati. Nel caso degli adolescenti, invece, la quota dei ricoverati non vaccinati è risultata pari all’87 per cento. Anche in questo caso, poco più di un quarto dei positivi aveva sviluppato una forma grave di Covid-19. Evidenze che hanno portato i ricercatori a concludere che, nei bambini, «la somministrazione di due dosi di vaccino riduce il rischio di ricovero del 68 per cento in caso di contagio da variante omicron». Dato più basso (40 per cento) tra gli adolescenti, rispetto a quello rilevato nei confronti della variante delta (92 per cento). Avendo iniziato prima a vaccinarli, a differenza di quanto accaduto nell’analisi condotta sui bambini, in questo caso è stato possibile rilevare pure l’efficacia nei confronti del decorso più grave della Covid-19. Altissima: 96 per cento.

Bambini e adolescenti protetti anche con due dosi

Considerando che Omicron sembra aver aumentato le ospedalizzazioni tra i più piccoli, «queste evidenze dimostrano come la vaccinazione sia fondamentale anche tra i più piccoli per evitare le possibili gravi complicanze legate all’infezione da Sars-CoV-2», afferma Adrienne Randolph, anestesista pediatra del Boston Children’s Hospital e coordinatrice dello studio. Una posizione analoga a quella ribadita a più riprese anche nel nostro Paese, a partire dalla Società Italiana di Pediatria. E che ricalca i primi dati di sicurezza ed efficacia pubblicati sempre sul «New England Journal of Medicine», a gennaio. «Speriamo che i nostri risultati aiutino i genitori a scegliere di vaccinare i propri figli: indipendentemente dalla loro età - aggiunge Randolph -. I benefici superano chiaramente i rischi, poiché infezioni gravi durante l'infanzia possono avere conseguenze a lungo termine». Tutto ciò - rispetto alla variante Omicron - nonostante i bambini ricevano soltanto due dosi del farmaco Pfizer. Mentre negli adulti è stata documentata la maggiore protezione - sia rispetto al contagio sia rispetto al decorso dell’infezione - garantita dal booster.

In Italia solo 1 bambino su 3 ha completato il ciclo

Realtà negli Stati Uniti, dove ad aver ricevuto le due dosi risulta essere il 27 per cento dei bambini, la scarsa adesione alla campagna vaccinale dei più piccoli è un problema anche italiano. Ad aver completato la profilassi, infatti, è appena 1 su 3 tra i 5 e gli 11 anni (https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/). I numeri migliori appartengono alla Puglia (con quasi 1 bambino su 2 che ha completato la vaccinazione): seguita da Molise (45,80%), Basilicata (43,45%), Sardegna (42,16%) e Calabria (40,07%). Numeri che - con ogni probabilità - sono anche la conseguenza dell’andamento della pandemia lungo lo Stivale. Sfiora invece il 60 per cento il dato che mette insieme chi ha almeno iniziato il percorso di profilassi e i bambini guariti da meno di sei mesi (chiamati a posticipare la vaccinazione). «I vaccini sono lo strumento più efficace e sicuro che abbiamo per contrastare la diffusione di Sars-CoV-2 - afferma Francesco Chiarelli, direttore della clinica pediatrica e ordinario di pediatria all'Università di Chieti -. Sebbene l’infezione sia più benigna nei bambini, in alcuni casi può causare una malattia grave come la sindrome infiammatoria multisistemica, che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva. Senza trascurare i rischi legati al Long-Covid, che impatta sul benessere fisico e soprattutto psicologico del bambino». Aspetti a cui aggiungere quelli sociali: dalla frequenza della scuola e delle palestre al rapporto con i nonni. «Elevate coperture vaccinali nei bambini tra 5 e 11 anni permetteranno di contribuire a ridurre la circolazione del virus e la comparsa di varianti più contagiose o aggressive che riducono l’efficacia dei vaccini», conclude l’esperto.

