Covid: 56.23 nuovi contagi e 79 decessi. Il tasso di positività è al 17,2%

Sono 56.263 i nuovi casi di coronavirus in Italia contro i 70,520 di sabato.

I decessi sono stati 79 morti. Risalgono le terapie intensive (+7), sempre in calo i ricoveri (-19). I tamponi effettuati sono stati 326.211 e la positività è del 17,2% (+0,5%).

La regione con il maggior numero di casi oggi è la Campania con 7.404 contagi seguita da Lazio (+5.985), Lombardia (5.972), Veneto (+4.891) e Puglia (+4.596).

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 44.849 (ieri 61.778) per un totale di 14.729.220 mentre gli attualmente positivi sono 11.920 in più per complessivi 1.244.149: di questi 1.233.838 sono in isolamento domiciliare.