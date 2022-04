Covid: 70.803 nuovi contagi e 129 vittime

Sono 70.803 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 74.350. Le vittime sono invece 129, in calo rispetto alle 154 di ieri.

Sono 477.041 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 514.823. Il tasso di positività è al 14,8%, in lieve aumento rispetto al 14,4% di ieri. Sono 493 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 72. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.949, ovvero 32 in meno rispetto a ieri

A due giorni dal termine dello stato di emergenza "aspettiamo ancora a 'sciogliere le righe' in maniera completa" spiega all'Adnkronos Salute Maurizio Zega, presidente dell'Ordine degli infermieri di Roma e consigliere del Comitato centrale Fnopi (Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche). "Dopo la fine dello stato di emergenza, con l'allentamento di diverse misure e la caduta di vari obblighi e divieti, "quello che auspichiamo è che, comunque, la popolazione continui a osservare comportamenti prudenti".

L'OMS e le varianti di Omicron

La variante Xe di Sars-CoV-2, mutazione ricombinante di Omicron 1 e Omicron 2 (BA.1 e BA.2), è stata rilevata per la prima volta nel Regno Unito il 19 gennaio scorso, e da allora sono oltre 600 le sequenze segnalate e confermate" come corrispondenti al nuovo mutante. Le prime stime indicano" per questa 'variante mix' un possibile "vantaggio del tasso di crescita di circa il 10% rispetto a BA.2, ma questo dato richiede un'ulteriore conferma". Lo spiega l'Organizzazione mondiale della sanità, nell'ultimo aggiornamento diffuso sull'andamento globale di Covid-19.

Benché si ipotizzi dunque un 10% in più di contagiosità per Xe rispetto a Omicron 2, l'Oms precisa che, finché non verranno riportate "significative differenze nella trasmissibilità" del mutante "e nelle caratteristiche della malattia" che provoca, "inclusa la gravità", Xe verrà considerata una variante appartenente alla 'famiglia' Omicron. L'agenzia delle Nazioni Unite per la sanità continuerà a monitorare questa e altre mutazioni del coronavirus pandemico.