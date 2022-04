Covid, Agenas: "In salita al 16% i ricoveri in reparto, boom in Valle D'Aosta. Stabili le intensive"

Salgono i ricoveri Covid in reparto in Italia al 16%, in aumento di un punto percentuale. È quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sui dati del 4 aprile: in particolare è la Valle d'Aosta che fa registrare l'aumento più consistente al 17% con un balzo del +4%.

Ricoveri in aumento in Calabria al 34% (+2%), Emilia Romagna al 14% (+1%), Lombardia all'11% (+1%), Marche al 24% (+1%), Sicilia al 27% (+1%), Toscana al 18% (+1%); calano in Basilicata al 26% (-1%), Molise al 15% (-2%). Stabili in Abruzzo (22%), Campania (18%), Friuli Venezia Giulia (11%), Lazio (19%), Liguria (15%), Alto Adige (12%), Trentino (12%), Piemonte (9%), Puglia (23%), Sardegna (20%), Umbria (40%) e Veneto (9%).

Stabili invece i ricoveri Covid in terapia intensiva al 5% in Italia, in calo in 5 regioni ma in aumento in quattro. In dettaglio, i ricoveri sono in aumento in Friuli Venezia Giulia al 4% (+1%), Alto Adige al 4% (+1%), Toscana all'8% (+2%), Umbria al 3% (+1%). In calo invece in Abruzzo al 7% (-2%), Basilicata all'1% (-3%), Campania al 6% (-1%), Emilia Romagna al 3% (-1%) e Sicilia al 7% (-1%). Stabili in Calabria (10%), Lazio (8%), Liguria (4%), Lombardia (2%), Marche (4%), Molise (0%), Trentino (4%), Piemonte (5%), Puglia (8%)., Sardegna (12%), Valle d'Aosta (0%) e Veneto (3%).