Covid, aumenta il rischio di coaguli nel sangue fino a 6 mesi dopo l'infezione

Il Covid aumenta il rischio di sviluppare gravi coaguli di sangue fino a sei mesi dopo l'infezione, secondo uno studio pubblicato sul British Medical Journal.

Questo studio svedese rivela un aumento del rischio di trombosi venosa profonda (un coagulo di sangue nella gamba) fino a tre mesi dopo l'infezione, embolia polmonare (un coagulo di sangue nei polmoni) fino a sei mesi dopo e un evento emorragico in aumento a due mesi dopo. Questo rischio è maggiore nei pazienti con comorbidità e in quelli con Covid-19 grave. È stato più marcato durante la prima ondata di pandemia rispetto alla seconda e alla terza ondata, sottolinea anche lo studio. Si sapeva già che il Covid aumenta il rischio di gravi coaguli di sangue (noti come trombosi venosa), ma avevamo meno informazioni su quanto tempo questo rischio fosse aumentato e se variasse durante le diverse ondate epidemiche.

Per condurre il loro studio, i ricercatori hanno identificato più di un milione di persone in Svezia che sono state infettate da Sars-Cov2 tra l'1 febbraio 2020 e il 25 maggio 2021, abbinate per età, sesso e luogo di residenza a più di quattro milioni di persone che erano risultate positive al Covid. Hanno quindi calcolato i tassi di trombosi venosa profonda, embolia polmonare e sanguinamento nelle persone che avevano Covid-19 durante un periodo di controllo e hanno effettuato confronti con un gruppo di controllo.

Secondo i ricercatori, l'aumento dei rischi osservati durante la prima ondata rispetto alle due successive potrebbe essere spiegato dai successivi miglioramenti nei trattamenti e nella copertura vaccinale nei pazienti più anziani. Per i ricercatori, questi risultati giustificano l'adozione di misure volte a prevenire eventi trombotici (come la somministrazione di trattamenti che impediscono la formazione di un coagulo nei vasi sanguigni), in particolare per i pazienti ad alto rischio, e rafforzano l'importanza della vaccinazione contro il Covid.