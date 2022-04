Covid: nuovi contagi sotto la soglia dei 30mila. Aumentano i ricoveri, stabili le terapie intensive

Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 28.368 nuovi casi, a fronte di 192.782 tamponi effettuati. I decessi sono 115.

Come ogni lunedì il dato sui nuovi contagi giornalieri risente del minor numero di tamponi processati durante il fine settimana, ma si tratta del valore più basso registrato da circa un mese. Risale infatti allo scorso 14 marzo l'ultima volta che l'Italia è scesa sotto i 30mila nuovi casi (28.900).

Il tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) è sostanzialmente stabile rispetto a ieri, e si attesta al 14.7%, contro il precedente 14.6%.



Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 10.722 pazienti, con un aumento di 219 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 466, con un aumento di 1 unità. In isolamento domiciliare si trovano 1.222.040 persone, 14.013 in meno nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 13.927.128 persone, in aumento di 42.384 unità.



Il totale delle persone attualmente positive in Italia è di 1.232.762, cioè 13.794 in meno rispetto all'ultimo rilevamento. I decessi sono 115 nelle ultime 24 ore per un totale di 160.863 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 15.320.753 (+28.368). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 192.782, cioè 159.483 in meno rispetto al giorno precedente.



Questi i dati relativi alle regioni:



Lazio: 3.780 casi, 15 decessi

Emilia-Romagna: 2.909 casi, 12 decessi

Campania: 2.862 casi, 10 decessi

Piemonte: 2.832 casi, 2 decessi

Lombardia: 2.560 casi, 13 decessi

Puglia: 1.859 casi, 9 decessi

Veneto: 1.847 casi, 3 decessi

Sicilia: 1.818 casi, 5 decessi

Toscana: 1.606 casi, 13 decessi

Calabria: 1.431 casi, 13 decessi

Sardegna: 1.164 casi, 6 decessi

Abruzzo: 744 casi, 2 decessi

Marche: 714 casi, 8 decessi

Umbria: 621 casi, 0 decessi

Liguria: 569 casi, 0 decessi

Basilicata: 350 casi, 2 decessi

Friuli Venezia Giulia: 210 casi, 1 decesso

Molise: 181 casi, 0 decessi

P.A. Trento: 145 casi, 1 decesso

P.A. Bolzano: 145 casi, 0 decessi

Valle d'Aosta: 21 casi, 0 decessi