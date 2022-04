Covid: nelle ultime 24 ore 58.861 nuovi casi e 133 decessi

Sono 58.861 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 69.204 di ieri e, soprattutto, i 73.212 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 381.239 (ieri 441.526) con un tasso di positività che scende dal 15,7% al 15,4%.

I decessi sono 133 (ieri 131): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 163.377.

Le terapie intensive sono 11 in meno (ieri -12), con 38 ingressi del giorno, e scendono a 371 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 133 in meno (ieri -79), e tornano sotto quota 10mila, 9.942 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ricoveri

"Solo 1 paziente con polmonite da covid. Oggi il 90% di quelli che sono classificati come pazienti covid in ospedale, nella realtà sono lì per tutt'altro e incidentalmente sono positivi al tampone". Lo sostiene via social il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti facendo il punto sulla situazione negli ospedali. "Finché - sottolinea - continueremo ad avere un bollettino giornaliero che dice quanti sono i covid in ospedale senza differenziare tra sintomatici e asintomatici si continuerà a confondere la gente e far vivere nel terrore di una infezione che grazie ai vaccini non fa più paura".

Tamponi antigenici

I tamponi antigenici eseguiti a casa sono abbastanza affidabili per riscontrare la positività a SarsCoV2, tuttavia la loro efficacia massima si concentra tra il terzo e il quarto giorno dopo la comparsa dei sintomi. Perciò, se sintomatici, dopo un tampone negativo potrebbe essere opportuno eseguire un secondo test aspettando uno o due giorni, per escludere definitivamente l'infezione. È il dato che emerge da uno studio coordinato dai Centers for Disease Control and Prevention americani e pubblicato su JAMA Internal Medicine. La ricerca ha considerato 225 adulti e bambini americani la cui positività all'infezione da SarsCoV2 è stata confermata dal tampone molecolare e che si sono sottoposti spontaneamente anche a test ripetuti a casa. Mediamente il tampone domestico è risultato molto meno efficace rispetto a quello molecolare, tuttavia la differenza tra i due test si assottigliava se il tampone fatto a casa veniva impiegato nella finestra temporale giusta: tra i 3 e i 4 giorni, infatti, la capacità del tampone antigenico di rilevare correttamente la positività raggiungeva il 77%.

Mascherine

Da lunedì, quando la mascherina in ufficio non sarà più un obbligo ma una raccomandazione "il buon senso deve essere il nostro punto di riferimento. Spero che le persone continuino a portarla nel proprio ambiente di lavoro nel momento in cui ci siano, in luoghi chiusi, più persone. Stiamo parlando di una variante, Omicron, che è estremamente contagiosa. Personalmente avrei tenuto l'obbligo di mascherina ancora un po', ma ora è necessario utilizzare al meglio la raccomandazione". Lo dice all'Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma.