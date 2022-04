Covid: 74.350 nuovi casi, la tendenza rimane stabile. Terapie intensive e ricoveri in leggera salita

Il bollettino dei dati di monitoraggio settimanali della Cabina di Regia segna una situazione stabile sul fronte dei contagi, come affermato dal presidente dell'Iss Silvio Brusaferro: "Nell'ultimo periodo la curva epidemica si è appiattita, dato confermato dall'incidenza in lieve calo. Lo scenario europeo conferma il trend: sebbene in alcuni paesi ci sia ancora crescita in altri si iniziano a vedere delle decrescite. Rispetto alle fasce d'età, tra i più giovani è segnalato un decremento dei nuovi casi di Covid-19 mentre le fasce d'età più avanzate, over50, mostrano un lieve incremento".

Conferma di una curva epidemica in fase di appiattimento viene anche dai casi del giorno che sono (+1.155) oggi rispetto a quelli di ieri (73.195), e in tutto sono 74.350. Confrontando i casi con quelli di venerdì scorso (75.616) l'appiattimento della curva appare ancora evidente (-2421).

Le terapie intensive sono aumentate (oggi +8, ieri -13) complessivamente siamo a quota 476. Gli ingressi del giorno sono 47. Sono invece 83 in più i ricoveri ordinari (ieri +14), 9.981 in tutto.

I decessi sono 154, leggermente inferiori rispetto ai 159 segnalati ieri. Dall'inizio dell'epidemia i morti sono stati 159.537.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 514.823 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano 486.813. Il tasso di positività è al 14,4%, leggermente inferiore sia rispetto al 15% di ieri sia riguardo allo stesso 15% del 25 marzo. Venerdì scorso i tamponi erano stati 503.973.

In totale sono 14.719.394 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 5.557 in meno (ieri -5.772) scendendo a 1.271.487. Di questi, 1.261.030 sono in isolamento domiciliare.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo.

La regione con il maggior numero di casi oggi è la Lombardia (9.053), seguita da Lazio (8.460), Campania (7.903), Veneto (7.333) e Puglia (6.872). I casi totali salgono a 14.719.394. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 82.443 (ieri 79.977) per un totale che sale a 13.288.370.