Covid: nuovi contagi a quota 83.643 rispetto ai 28.368 di ieri, positività stabile al 14,9%

Con la netta risalita dei tamponi nelle ultime 24 ore a quota 563.018, ieri 192.782 (+471mila), i nuovi contagi risalgono a 83.643, contro i 28.368 di ieri e, soprattutto, in leggera discesa rispetto agli 88.173 casi di martedì scorso.

Il tasso di positività sale leggermente dal 14,7% al 14,9%.

I decessi sono 169 (ieri 115): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 161.032.

In lieve calo i ricoveri: le terapie intensive sono 3 in meno (ieri +1), con 53 ingressi del giorno, e scendono così a 463 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 49 in meno (ieri +218), 10.207 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi totali salgono a 15.404.809. Sono 1.228.745 gli attualmente positivi e 1.218.075 le persone in isolamento domiciliare.

L'incremento dei nuovi casi di positività al Covid nelle regioni italiane nelle ultime 24 ore: Lombardia 11.669, Campania 9.248, Lazio 9.056, Veneto 8.723, Puglia 7.780, Sicilia 5.692, Toscana 5.478, Piemonte 4.064, Emilia Romagna 3.330, Calabria 2.869, Abruzzo 2.713, Sardegna 2.692, Marche 2.656, Liguria 2.249, Friuli Venezia Giulia 1.474, Umbria 1.256, Basilicata 879, P.A. Bolzano 824, P.A. Trento 520, Molise 324, Valle d'Aosta 159.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo