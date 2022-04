Covid, curva epidemica stabile: oggi 63.815 nuovi casi e 133 decessi

Sono 63.815 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 61.555 di ieri e, soprattutto, i 63.992 di sabato scorso: una situazione di totale stabilità.

I tamponi processati sono 422.482 (ieri 397.482) con un tasso di positività che scende dal 15,5% al 15,1%.

I decessi sono 133, come ieri: le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 161.602.

Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -1), con 39 ingressi del giorno, e scendono a 411 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 102 in meno (ieri -95), 9.878 in tutto.

In totale sono 15.659.835 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia. I dimessi e i guariti sono 14.276.895, con un incremento di 61.986 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi tornano a salire, 2.414 in più (ieri -8.738), 1.221.338in tutto. Di questi, 1.211.049 sono in isolamento domiciliare.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I nuovi casi di positività registrati nelle regioni italiane nel corso delle ultime 24 ore: Lombardia 8.598, Campania 6.971, Lazio 6.894, Veneto 6.354, Puglia 5.277, Emilia Romagna 4.656, Sicilia 4.399, Toscana 3.983, Piemonte 3.518, Abruzzo 1.984, Calabria 1.873, Marche 1.784, Sardegna 1.643, Liguria 1.516, Umbria 1.163, Basilicata 714, P.A. Bolzano 450, P.A. Trento 415, Molise 377, Friuli Venezia Giulia 324, Valle d'Aosta 104.

