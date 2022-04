Covid: epidemia stabile ma ancora "alta la circolazione del virus"

"Questa settimana la situazione epidemiologica è piuttosto stabile rispetto alla settimana precedente" ma "data l'elevata velocità di circolazione del virus, i casi sono ancora molti, anche se per fortuna, anche grazie agli effetti dei vaccini, ne vediamo poco le conseguenze in termini di congestione delle strutture sanitarie" e per questo "è bene mantenere comportamenti ispirati alla prudenza quindi l'uso della mascherina specialmente in luoghi chiusi e allo stesso tempo completare il ciclo vaccinali con le dosi booster". Così il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel video messaggio a commento dei dati Covid settimanali nel Paese.

"L'incidenza di casi Covid-19 scende leggermente - ha precisato Rezza - e si fissa a circa 675 casi su 100.000 abitanti. L'Rt è di 0.96, abbastanza vicino anche se di poco sotto l'unità. Il tasso di occupazione dei posti in area medica e in terapia intensiva è rispettivamente al 15,8% e al 4,2%, quindi - conclude - non ci sono grosse variazioni".

Palamara, ISS: calano i casi tra i giovani, aumentano nelle fasce più anziane

"C'è una grossa decrescita dei casi di Covid, soprattutto nelle fasce di età giovanili tra 0 e 9anni e tra 10 e 19 anni, che invece avevano registrato un picco nelle settimane precedenti. Vediamo al contrario una leggera tendenza all'aumento nelle fasce d'età più elevate tra 70 e 79 anni e over 80. Vedremo come andrà questa tendenza nelle prossime settimane ma fortunatamente per il momento è ancora contenuta". Lo afferma Anna Teresa Palamara, direttore Malattie Infettive dell'ISS, illustrando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute su Covid-19.

Aumentano le reinfezioni, ed è ormai variante Omicron al 100%

"Si conferma l'aumento della quota di reinfezioni di Covid, che supera largamente il 4% nelle ultime settimane. Questa è una tendenza cui ci ha abituato la variante Omicron e che probabilmente continueremo a vedere anche nelle prossime settimane". "Per quanto riguarda le varianti - spiega Palamara - la omicron ha ormai soppiantato completamente la delta. Cresce il numero di ricombinanti omicron-omicron, quasi tutti convergono nel sottolignaggio xe ma al momento non si registrano né un aumento della trasmissibilità, né un aumento di severità dei casi ad essa collegati".

Vaccinarsi serve

"Si registra ancora un alto numero di persone non vaccinate malgrado i dati dimostrino una elevata capacità dei vaccini di proteggere sia dalla malattia severa che dal ricovero in terapia intensiva. E c'è una protezione alta anche dall'infezione, anche se non completa". Le conclusioni della cabina di regia, conclude Palamara, "raccomandano di completare le vaccinazioni con la dose booster e soprattutto vaccinarsi a chi non l'ha ancora fatto".