Covid, Farmindustria: “La ricerca sui vaccini non si ferma, 153 progetti in sperimentazione clinica”

"Oggi, nel mondo, ci sono 350 progetti di vaccini contro Sars-Cov-2 in sviluppo, 153 di questi sono in sperimentazione clinica e sono 5 quelli arrivati al traguardo in Europa. Ce ne sono poi, altri 4 in rolling review" spiega Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria

Vaccini e ricerca

Il “rolling review” è uno strumento normativo che l'Ema (Agenzia europea del farmaco) utilizza per accelerare la valutazione di un farmaco o vaccino promettente durante un'emergenza di salute pubblica.

"Questi numeri indicano che la ricerca non si è fermata per i vaccini anti Covid e per il loro aggiornamento: l'attenzione dell'industria c'è, gli studi stanno andando avanti, l'Ema garantisce sistemi procedurali molto più veloci ma con la massima sicurezza" prosegue Scaccabarozzi.

Vaccini e varianti

Il presidente degli industriali del farmaco sottolinea che ad oggi i vaccini disponibili sono tutti efficaci nel proteggere contro la malattia grave dovuta alle infezioni con le varianti di Sars-Cov-2 circolanti. "E' chiaro però, che per garantire l'efficacia contro le diverse mutazioni - ricorda Scaccabarozzi - potrebbe essere necessario modificare la composizione di quelli già autorizzati. Su questo aspetto, già da giugno 2021, l'Ema ha emanato una serie di linee guida, con tutti gli aspetti procedurali per la presentazioni di variazioni nella composizione dei vaccini".

Tutto questo "velocizza l'iter, ma allo stesso tempo ci dà la garanzia che, anche di fronte a variazioni di composizione, i vaccini continuano ad essere sicuri", sottolinea Scaccabarozzi. "Dobbiamo tranquillizzare le persone sul fatto che tutti i vaccini che arriveranno con delle modifiche, necessarie in caso di varianti del virus non sensibili agli attuali vaccini, sono studiati, autorizzati e rigorosamente controllati dalle autorità regolatorie", conclude Scaccabarozzi.

Il monitoraggio della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini anche dopo l'autorizzazione è un obbligo imposto dal diritto dell'UE e rappresenta uno dei fondamenti del sistema di farmacovigilanza dell'UE per quanto riguarda l'individuazione, la valutazione, la comprensione e la prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema legato a un medicinale.