Covid: i casi oggi sono 88.173. Stabile la curva epidemica, tasso di positività al 15%

Come ogni martedì sono molti di più (+ 57.143.) i casi di coronavirus oggi rispetto a quelli del giorno precedente (30.630), e in tutto sono 88.173. Ma confrontati con i casi di martedì scorso (99.457) i casi sono in calo (-11.284), con una diminuzione su base settimanale del 11% per cento. Serviranno altri giorni per capire se è cominciata la discesa rispetto al plateau.

Sul fronte del sistema sanitario, le terapie intensive sono in calo -12, come anche ieri (-6). Complessivamente siamo a quota 471. Gli ingressi del giorno sono 57. Sono invece in leggerissima crescita i ricoveri ordinari (+5), 10.246 in tutto.

I decessi sono 194, in aumento rispetto ai 125 segnalati ieri. Dall'inizio dell'epidemia i morti sono stati 160.103.

Sono 588.576 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in 24 ore, ieri erano 211.214 Il tasso di positività è al 15%, leggermente superiore rispetto al 14,5% del giorno precedente, praticamente uguale rispetto al 15,1% del 29 marzo. Martedì scorso i tamponi erano stati 660.708.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In totale sono 14.966.058 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia. I dimessi e i guariti sono 13.531.567, con un incremento di 88.637 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono praticamente invariati, 83 in più (ieri -9.711), 1.274.388 in tutto. Di questi 1.263.671 sono in isolamento domiciliare.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo.

La Lombardia è la regione con il maggior numero di nuovi contagi (11.666). Seguono la Campania (10.099), il Lazio (9.903), il Veneto (9.080) e la Puglia (8.441).