Covid, il Regno Unito primo paese ad autorizzare il vaccino franco-austriaco Valneva

Il vaccino contro il Covid-19 del laboratorio franco-austriaco Valneva è stato approvato nel Regno Unito. Lo ha annunciato l'autorità di regolamentazione britannica, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). "Il vaccino Covid-19 sviluppato da Valneva ha ricevuto oggi l'approvazione normativa dalla MHRA", ha affermato l'agenzia in una dichiarazione in cui ricorda che l'autorità britannica è la prima al mondo ad approvare questo vaccino.