Covid in Cina: per il bene comune rinunciamo alla libertà ma non al cibo

"Hai mangiato?” In Cina non è soltanto una semplice domanda ma una forma di saluto che si usa ancora spesso. Un modo cortese per chiedere se va tutto bene e che risale a tempi più duri, quando la popolazione era oppressa dalla fame e dalle carestie. E’ per questo che il cibo, bisogno primario per l'umanità intera, nella vita di un cinese ha sempre avuto una funzione ancora più centrale, anche quando ce n’e' in abbondanza; un ruolo che si è espresso sia nella ricchezza e nella varietà della cucina cinese, sia nel modo in cui il cibo ha sempre scandito la vita quotidiana di ognuno, più o meno ricco, più o meno povero: negli orari in cui si mangia in Cina si ferma tutto: non più di un’ora durante il lavoro, ma la pausa pranzo e la cena alla fine della giornata, sono momenti sacri, che ci si trovi in fabbrica o a casa o nei campi, nessuno si sognerebbe di saltare un pasto, un’abitudine irrinunciabile sebbene si stia parlando di uno dei popoli che più lavora al mondo, anzi forse il più lavoratore del mondo, al di là delle pressioni politiche di un governo autoritario, perchè i cinesi non si fermano mai anche quando lavorano all’estero. In Cina il patto silenzioso tra PCC e popolazione si è stretto proprio sulla garanzia che il governo ha dato al suo popolo di provvedere ai bisogni primari, primo fra tutti il cibo. Negli ultimi 40 anni le autorità di Pechino hanno tirato fuori dalla povertà circa 700 milioni di persone, una conquista enorme per uno dei paesi più poveri del mondo fino agli anni 50, che ha cominciato a rialzare la testa con l’avvento di Mao, ma che proprio nel primo decennio del maoismo ha dovuto assitere alla morte di decine di milioni di persone (quasi 40 milioni secondo alcune fonti) per il fallimento della politica del Grande Balzo in Avanti.

A Shanghai si sta incrinando il rapporto tra cittadini e istituzioni per il caos e l'inefficienza che stanno dimostrando le autorità nella città più moderna e avanzata della Cina, il centro economico e finanziario all'avanguardia, il porto più importante del mondo. Una città da 26 milioni di abitanti con moltissimi residenti stranieri. Mai i cittadini di una metropoli come questa avrebbero immaginato di vedersi rinchiusi senza cibo: "possiamo accettare la mancanza di libertà per il bene comune, (in senso confuciano), ma non possiamo tollerare che il governo non ci fornisca i beni essenziali". E' quanto emerge dalla ribellione spontanea diventata virale sui social cinesi nel video "voci di aprile", subito cancellato dalla censura, ma non abbastanza in fretta tanto che è si è diffuso in rete in tutto il mondo. Un governo che dunque sta scivolando su un terreno insidioso, il dissenso popolare che viene dalla gente comune; quello stesso governo che nel 2020 a Wuhan aveva vinto l'emergenza sanitaria in pochi mesi facendo pensare al resto del mondo che il modello cinese poteva essere persino quello vincente. Ma ora un altro cigno nero si profila all'orizzonte di Xi Jinping, e rischia di sbararrgli la strada; un cigno nero che probabilmente stà già spaccando i vertici del partito, un pericolo che Xi deve affronatare e vincere per arrivare al XX congresso, che lo dovrebbe riconfermare, con una medaglia da farsi appuntare sul petto, l'aver superato ancora una volta una grande sfida. Il momento più delicato è proprio adesso, ora che la variante omicron rischia di impossessarsi anche di Pechino, sede del governo centrale, dove i contagi stanno salendo ma le cifre per il momento sono ancora basse. Forse sarà più facile contenere il virus nella capitale, la città con una rete di controllo più strutturata: circa 150 edifici sono già stati chiusi; vietati temporaneamente gli spostamenti dei residenti in occasione delle feste per il 1 maggio. I contagi si concentrano nel distretto di Chaoyang, dove vivono molti stranieri ed è questo che più preoccupa le autorià dell'ex celeste impero. E così mentre la variante omicron si affianca agli elementi di crisi che spaccano la società cinese dall'interno, su tutto incombe lo scenario aperto dalla guerra: uno scacchiere geopolitico in cui la Cina tenta di rimanere a galla mostrandosi praticamente neutrale, ma che inevitabilmente la spinge ad affiancare la Russia, in un certo senso, senza scatenarle addosso le sanzioni, le impedisce di sostenere fino in fondo l'Ucraina, o di attutire il suo conflitto con gli USA che oggi la minaccia soprattutto sul terreno di Taiwan, che la costringe ad armarsi, nell'area del Pacifico in particolare, nonostante la stabilità e la pace siano indispensabili per la crescita della sua economia. "Non vogliamo la terza guerra mondiale" ha dichiarato il ministero degli esteri cinese un paio di giorni fa, riproponendo al mondo intero un concetto di stabilità in linea tra l'altro con la sua storia, la storia di un paese che fin qui mai si è voluto espandere con le armi e con la guerra, rimasto chiuso in se stesso per millenni, convinto da sempre di essere il centro del mondo, come dice il suo stesso nome: "zhonguo" significa in cinese paese di centro