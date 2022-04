Covid in Lombardia, il verdetto dalle acque reflue

Più dei tamponi, possono dire le acque reflue. Sebbene più complesso, andare a caccia di Sars-CoV-2 nelle condotte fognarie delle città è uno strumento di indagine più efficace rispetto a quelli che sono gli indicatori attualmente in uso per monitorare l’andamento della pandemia: i test (antigenici o molecolari) e il numero dei ricoveri. Questo il dato che emerge da uno studio firmato dai ricercatori dell’Università Statale e dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, pubblicato sul «Journal of the American Medical Association» (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2790911).

L’analisi sulle acque reflue di Milano

Le analisi sono state condotte grazie a una metodologia in grado di misurare la concentrazione di Sars-CoV-2 nelle acque reflue del capoluogo lombardo, tra novembre 2020 e novembre 2021. Un arco di tempo durante il quale la presenza del virus nelle acque non è poi cambiata di molto, sebbene sul piano epidemiologico la pandemia abbia attraversato diverse ondate e i ricoveri siano progressivamente calati. Lo confermano i dati raccolti nel Comune di Milano - le acque sono state prelevate a cadenza settimanale dal depuratore di Nosedo, che raccoglie gli scarichi del 50 per cento della città - che mostrano come la carica virale nelle acque reflue a novembre dello scorso anno sia stata simile a quella rilevata nello stesso mese del 2020. E ciò nonostante il numero di positivi e ospedalizzati dell’autunno 2021 fosse di gran lunga inferiore a quanto osservato un anno prima. Segno - secondo i ricercatori - che attraverso i reflui urbani è possibile intercettare anche la popolazione positiva asintomatica che sfugge ai parametri più utilizzati per la sorveglianza della Covid-19.

Rischio di contagio ancora elevato per chi non è vaccinato

Confermando un sostanziale equilibrio nella circolazione del virus tra gli abitanti di Milano, tra la seconda e la quarta ondata, indirettamente lo studio ha documentato anche l’efficacia della campagna vaccinale. Documentata dal calo dei ricoveri e dei decessi. «Nonostante il virus circolasse anche tra i vaccinati, la situazione fotografata dai dati conferma che i vaccini sono stati fondamentali nel prevenire le forme sintomatiche e gravi della malattia - spiega Giovanni Nattino, a capo dell’unità di ricerca in inferenza causale in epidemiologia del Mario Negri e responsabile delle analisi statistiche condotte -. Questo dovrebbe mettere in guardia gli individui immunocompromessi e chi non ha ancora ricevuto il vaccino, poiché il rischio di contrarre il virus è molto superiore rispetto a quanto può essere ipotizzato sulla base del numero di casi positivi e ospedalizzati».

Una «fotografia» precisa dell’andamento della pandemia

«La messa in campo di questo nuovo approccio alla sorveglianza di Sars-CoV-2 ci permette di avere un vantaggio sul virus: prevedendo la circolazione massiccia con due settimane di anticipo ed eventualmente intercettando l’introduzione di nuove varianti», afferma Laura Pellegrinelli, ricercatrice del dipartimento di scienze biomediche per la salute dell’Università di Milano. L’epidemiologia delle acque reflue - messa a punto soprattutto negli Stati Uniti in diverse ricerche condotte nel 2021 - apre dunque nuove opportunità per la sorveglianza di future epidemie. Ma non solo. Indagini di questo tipo possono essere utili a maggior ragione in una fase come questa, per monitorare l'effettiva e massiccia diffusione del coronavirus in maniera realistica: nonostante il progressivo calo dei test in atto da settimane.

