È stata isolata e sequenziata, per la prima volta in Italia, la variante Xf del virus Sars-CoV-2, una sorta di fusione fra la Delta e la Omicron. La scoperta è stata fatta al laboratorio di Pievesestina, a Cesena, diretto dal microbiologo Vittorio Sandri. Il tampone positivo era di un paziente che aveva importanti patologie e, dopo aver contratto il Covid un paio di mesi fa, è deceduto per altre complicanze. "La variante Xf è già diffusa in Inghilterra con circa 100 casi censiti.