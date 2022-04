Covid, la Germania dice addio alle restrizioni: niente più mascherine al chiuso

Più di due anni dopo l'inizio della pandemia da coronavirus, la Germania scrive la parola fine allo stato di emergenza sanitaria. A partire da oggi la maggior parte delle restrizioni anti-Covid sono state revocate, compreso l'obbligo di indossare mascherine in posti al chiuso.

Anche se le cifre delle infezioni sono ancora molto alte, il nuovo quadro giuridico adottato dalla maggioranza parlamentare dell'attuale coalizione di governo (socialdemocratici, verdi e liberali) prevede solo poche misure a livello nazionale. Queste includono l'obbligo di indossare ancora le mascherine sui treni a lunga percorrenza e sugli aerei. Inoltre, la maggioranza dei Lander mantiene l'obbligo di indossare i dispostivi di protezione individuale anche negli studi medici, nelle cliniche, nelle case di cura, negli autobus e nei treni.

Al di là del nuovo regolamento, le aziende, le imprese e altre istituzioni private possono continuare a decretare l'uso di maschere o altre misure a loro discrezione. L'eliminazione della maggior parte delle misure è stata criticata dalla maggior parte dei Lander. Tuttavia, il governo sostiene che il sistema sanitario non è sovraccarico a livello nazionale e che, in caso di emergenza, spetta ai singoli stati federali emanare ulteriori restrizioni. Solo nel Meclemburgo-Pomerania occidentale e ad Amburgo sono in vigore disposizioni più ampie. Entrambi gli stati sono gli unici a dichiararsi zone ad alto rischio, il che permette loro di mantenere delle restrizioni.