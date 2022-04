Covid, un vaccino adattato per la quarta dose in autunno. E verso antivirali anche nelle farmacie

La somministrazione della quarta dose e la prosecuzione della campagna vaccinale al centro della conferenza stampa che si è tenuta al ministero della Salute.

“Entra oggi in vigore dopo la pubblicazione in gazzetta ieri, la raccomandazione a vaccinare gli over 80 con il secondo richiamo, o quarta dose. Nei prossimi mesi si potrebbe verificare una riduzione di copertura del vaccino, anche se dati ancora non pubblicati mostrano una tenuta proprio per questa fascia di età”, ha detto il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini.

Locatelli: “Quarta dose fondamentale per 800mila immunocompromessi”

Sul tema è intervenuto anche il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. “È assolutamente da raccomandare sia il completamento del ciclo vaccinale con la dose booster ai 4 milioni di italiani che non la hanno ancora ricevuta”, ha detto.

“Il secondo messaggio è che i circa 800mila connazionali – ha poi aggiunto Locatelli - con ridotta risposta ai vaccini per immunocompromissione hanno bisogno della quarta dose per avere la massima protezione rispetto al rischio di avere un’infezione da sarsCoV2. I vaccini oggi garantiscono il 91% di protezione dalla malattia grave”.

Rezza: “Per ora non c'è allarme su varianti ricombinanti”

“È fondamentale completare il ciclo vaccinale con la terza dose ed effettuare la seconda dose booster, o quarta dose, per le persone che sono più fragili, affinché arrivino protette al massimo in autunno”, ha confermato il direttore Prevenzione del Ministero, Giovanni Rezza.

“La scorsa settimana c’è stata una lieve inversione di tendenza ma la velocità di circolazione virale e l’incidenza sono ancora elevate. Circolano inoltre varianti e varianti ricombinanti, anche se quest’ultime sono ancora sporadiche e non pongono particolari condizioni di allarme”, ha aggiunto Rezza.

Locatelli: “In anziani quarta dose dà protezione 4 volte superiore”

“Oggi siamo a meno di 500 persone ricoverate in terapia intensiva e questo dimostra l’efficacia dei vaccini contro la malattia grave, inoltre studi israeliani dimostrano che negli anziani la somministrazione di una seconda dose di richiamo dà un fattore di protezione 4 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto solo 3 dosi. Questo rende chiara l’opportunità di questa quarta dose”, precisa il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

Per quanto riguarda, invece, “l’allargamento della vaccinazione alla popolazione generale con i vaccini aggiornati contro le varianti”, Locatelli spiega che, “è ancora materia che merita studio e approfondimento. Gli studi attuali indicano che per la popolazione più giovane e senza patologie vi sarebbe un vantaggio marginale dalla somministrazione di una dose ulteriore”.

Aifa orientata a prescrizione degli antivirali da parte dei medici di base

L’Aifa è orientata a favore per “aggiungere i medici di famiglia ai prescrittori degli antivirali. La decisione verrà sviluppata nei prossimi giorni. Paxlovid sarà disponibile in 50mila dosi al mese a partire fra un paio di mesi. Ci sarà anche una formazione adeguata per i medici di famiglia. Molnupiravir è invece meno efficace e ci sarà un minore investimento”, ha precisato il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini. Il rapido accesso a tali farmaci, ha detto, “sarà reso disponibile nei prossimi giorni”.

Rezza: “In estate i nuovi vaccini adattati sottoposti alla valutazione di Ema”

“Ora stiamo utilizzando ancora vaccini basati sul virus originale – ha precisato il direttore Prevenzione del Ministero Rezza - e che comunque mostrano capacità alta contro la malattia grave. Molte aziende stanno mettendo a punto vaccini che contengono oltre al virus Wuhan anche Omicron. Credo che durante l’estate i nuovi vaccini adattati verranno sottoposti alla valutazione di Ema”.

“I quantitativi disponibili di antivirali consentono un utilizzo ampio: oggi abbiamo 200 pazienti a settimana attuali e ora possiamo avere una capacità 10 volte maggiore. Vanno utilizzati nei soggetti a rischio e non vi sono evidenze per altri soggetti. Poter affrontare l’inverno con nuovi vaccini e anche antivirali e nuovi monoclonali in arrivo consente maggior fiducia”, ha detto il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini.

Magrini: “Richiamo in autunno con vaccino adattato”

“Il vaccino pan-coronavirus è l’obiettivo”, ha aggiunto Magrini. “Avrà tempi più lunghi ma non troppo più lunghi. Intanto arriveremo al prossimo richiamo con un vaccino adattato, con o senza virus influenzale, in autunno”. La pandemia globale, ha aggiunto, “è un’emergenza da cui stiamo uscendo”. È “da decidere - ha precisato Magrini - se vaccineremo tutta la popolazione o solo over50 o over60”.

Locatelli: “Mascherine? Io continuerò ad indossarla”

Durante la conferenza stampa è emerso anche il tema delle mascherine. “La scelta sull’utilizzo delle mascherine spetta al decisore politico, ma io credo che la mascherina in certi contesti come il trasporto pubblico, cinema e teatro, conferisca una protezione assolutamente importante e fondamentale, io continuerò ad indossarla”, ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

“È vero che è finita l’emergenza ma non è finita la pandemia”, ha aggiunto Locatelli.

Magrini: “Da prossima settimana pillola anticovid da medici di base”

Per quanto riguarda le pillole anticovid, saranno disponibili nelle farmacie. “Ringrazio Federfarma per la disponibilità alla distribuzione degli antivirali contro il Covid. Questi farmaci saranno quindi in distribuzione per conto terzi in tutte le regioni”, ha detto il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini.

Le pillole anticovid (antivirali), secondo il meccanismo della distribuzione per conto terzi, verranno cioè acquistate dalle asl che le renderanno disponibili nelle farmacie, e il cittadino potrà ritirare l’antivirale direttamente in farmacia su prescrizione del medico di base.

La possibilità di prescrivere antivirali contro il Covid da parte dei medici di famiglia “considerando tutte le modalità organizzative da attuare, riteniamo che dovrebbe essere dall’inizio della prossima settimana”, ha detto Magrini.

Il farmaco in questione, il Paxlovid, “ha numerose interazioni farmacologiche da valutare con attenzione”, ha aggiunto. Lo scopo “è usarlo maggiormente e in condizioni di sicurezza, visto che finora lo abbiamo utilizzato meno delle aspettative e oggi ne abbiamo una quantità tale da renderlo disponibile per una platea di prescrittori più ampia”

Locatelli: “Variante Xf da monitorare, ma non preoccupa”

A margine della conferenza stampa, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Locatelli, ha detto che “l’isolamento, avvenuto oggi per la prima volta in Italia, della variante Xf del virus Sars-CoV-2, è l’indicazione dell’importanza del monitoraggio molecolare per prontamente individuare l’insorgere di varianti o, nel caso specifico, di ricombinanti”.

“Mostra l’importanza di investire in questo ambito ed è un fenomeno a cui prestare attenzione, ma non vi sono elementi di preoccupazione”, ha aggiunto Locatelli.

Rezza: “Variante Xf non ha caratteristiche diverse da omicron”

La variante Xf del virus Sars-CoV-2, identificata oggi in Emilia Romagna, così come la Xj, “sono ricombinanti e non nuove varianti, significa che le sottovarianti omicron 1 e omicron 2 infettano contemporaneamente la persona e scambiano materiale genetico. Ma sempre di omicron si tratta, non è una nuova variante. Le ricombinazioni è difficile che assumano caratteristiche molto diverse da omicron. Almeno questo è quanto abbiamo visto finora”, ha detto il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.

“Quella che sembrava essere più attenzionata”, ha aggiunto, “era la Xe perché in Inghilterra avevano stimato un aumento di trasmissibilità del 10%, su questo però gli inglesi sembra ora però che stiano tornando indietro: non è sicuro abbia questo piccolo vantaggio evolutivo”.