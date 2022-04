Covid, Moderna chiede l'autorizzazione in Europa per il vaccino nei bambini dai 6 mesi ai 5 anni

Ieri alla Food and Drug Administration, oggi all’Unione europea. Moderna ha presentato all’Agenzia europea del farmaco la richiesta di autorizzazione del vaccino anti-Covid nei bambini under 6, dai 6 mesi a 5 anni d'età.

Ad annunciarlo è la stessa azienda statunitense. La richiesta presentata all’Ema è per un’estensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (Cma), che includa un regime di due dosi da 25 microgrammi di Spikevax in queste fasce d’età.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa richiesta per l’uso del nostro vaccino Covid nei bambini di età compresa tra i 6 mesi e meno di 6 anni nell’Unione Europea”, ha affermato Stéphane Bancel, Ceo di Moderna, in una nota.

“Riteniamo che il nostro vaccino sarà in grado di proteggere in sicurezza questo importante gruppo di età contro il Sars-CoV-2, e sarà particolarmente apprezzato dai genitori e da chi si prende cura di questi bambini”.

L’azienda spiega che sono emersi risultati ad interim positivi dallo studio di fase 2/3 KidCove, che hanno mostrato “una robusta risposta anticorpale neutralizzante” nei piccoli di questa fascia d’età dopo un ciclo primario a 2 dosi del vaccino mRna-1273, insieme a un profilo di sicurezza favorevole”.

Il vaccino di Moderna in Ue è al momento autorizzato dai 6 anni in su. La compagnia americana sta attualmente studiando dosi di richiamo per tutte le coorti pediatriche.