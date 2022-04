Covid: nelle ultime 24 ore 70.520 nuovi contagi con 143 decessi. Tasso di positività al 16,7%

Sono 70.520 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto a ieri (73.212). Giù anche i decessi, 143 (ieri erano 202), mente i guariti sono 61.778. E a fronte di 421.533 tamponi effettuati (ieri 437.193), il tasso di positività rimane stabile al 16,7%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In calo anche i dati relativi alle terapie intensive (-2) e ai ricoveri ordinari (-162).

Dal febbraio 2020, cioè dall''inizio della pandemia, in Italia ci sono stati 162,609 decessi.

Sono 136.564.623 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Le mascherine

"Mantenere ancora l'obbligo di mascherina al chiuso, dopo il primo maggio, in contesti a rischio come mezzi di trasporto, cinema e uffici. Siamo in una situazione epidemiologica di plateau, ma di presenza ancora diffusa del virus, quindi si dovrà prevedere una riduzione graduale di questa misura, che ha avuto la sua efficacia". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute il virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, in vista della fine dell'obbligo dal primo maggio e della decisione del Governo sulle mascherine al chiuso, che si dovrebbero continuare a tenere su bus, treni e aerei, cinema e uffici.

Sul tema è intervenuto anche Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova: "L'obbligo di mascherina al chiuso è una norma esagerata, siamo uno dei pochi Paesi in Europa a mantenerla. E' assolutamente giusto tenere l'obbligo sui mezzi di trasporto, ma per altri luoghi, come uffici o cinema, ha più senso una raccomandazione. Resto dell'idea che sia il momento per uscire dalla fase dell'obbligo e passare a raccomandazioni". Lo sottolineato all'Adnkronos Salute .